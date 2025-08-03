Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Экономит время

Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Эта ароматная приправа с яркими овощами и пикантными специями сэкономит время зимой и сделает ваш борщ невероятно вкусным.
Ингредиенты
- Свекла — 2 кг
- Томаты — 2 кг
- Лук — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Перец болгарский — 1 кг
- Масло растительное — 400 мл
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 головка
- Зелень (укроп, петрушка) — пучок
- Уксус 9% — 4–5 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
Приготовление
- Лук и перец нарежьте соломкой, морковь и свеклу натрите на терке. Томаты измельчите в блендере. Обжарьте лук на масле 10 минут, добавьте морковь. Жарьте еще 5 минут.
- Положите свеклу и перец, тушите 5 минут. Влейте томатное пюре и пасту, готовьте 20 минут на среднем огне. Добавьте уксус, измельченный чеснок, зелень и специи. Тушите еще 5 минут.
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