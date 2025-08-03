Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Экономит время

Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Экономит время

Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Эта ароматная приправа с яркими овощами и пикантными специями сэкономит время зимой и сделает ваш борщ невероятно вкусным.

Ингредиенты

Свекла — 2 кг

Томаты — 2 кг

Лук — 1 кг

Морковь — 1 кг

Перец болгарский — 1 кг

Масло растительное — 400 мл

Томатная паста — 3 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Зелень (укроп, петрушка) — пучок

Уксус 9% — 4–5 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Перец черный — 1 ч. л.

Приготовление

Лук и перец нарежьте соломкой, морковь и свеклу натрите на терке. Томаты измельчите в блендере. Обжарьте лук на масле 10 минут, добавьте морковь. Жарьте еще 5 минут. Положите свеклу и перец, тушите 5 минут. Влейте томатное пюре и пасту, готовьте 20 минут на среднем огне. Добавьте уксус, измельченный чеснок, зелень и специи. Тушите еще 5 минут.

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