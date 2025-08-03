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03 августа 2025 в 11:00

Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Экономит время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заправка для борща на зиму — вкус лета в каждой ложке! Эта ароматная приправа с яркими овощами и пикантными специями сэкономит время зимой и сделает ваш борщ невероятно вкусным.

Ингредиенты

  • Свекла — 2 кг
  • Томаты — 2 кг
  • Лук — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Масло растительное — 400 мл
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 головка
  • Зелень (укроп, петрушка) — пучок
  • Уксус 9% — 4–5 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Перец черный — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Лук и перец нарежьте соломкой, морковь и свеклу натрите на терке. Томаты измельчите в блендере. Обжарьте лук на масле 10 минут, добавьте морковь. Жарьте еще 5 минут.
  2. Положите свеклу и перец, тушите 5 минут. Влейте томатное пюре и пасту, готовьте 20 минут на среднем огне. Добавьте уксус, измельченный чеснок, зелень и специи. Тушите еще 5 минут.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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