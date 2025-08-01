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01 августа 2025 в 12:00

Закрываю по 20 банок! Капуста по-корейски — хрустящая закуска на любой стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста по-корейски — пикантная хрустящая закуска на зиму. Когда хочется добавить в зимнее меню ярких красок и острых вкусов, эта закуска станет идеальным решением. Хрустящая капуста с морковью, перцем и луком в пряном маринаде — настоящий взрыв вкуса, который прекрасно хранится и становится только ароматнее со временем. Готовится легко, а съедается мгновенно!

Подготовьте овощи: 2 кг белокочанной капусты нашинкуйте тонкой соломкой. 500 г моркови натрите на корейской терке. 2 болгарских перца очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. 2 луковицы нарежьте полукольцами. 1 головку чеснока пропустите через пресс.

В большой миске смешайте все овощи. Добавьте 1,5 ст. л. соли, 80 г сахара, 100 мл уксуса, 150 мл растительного масла, 20 г приправы для моркови по-корейски и чеснок. Тщательно перемешайте руками, слегка приминая капусту, чтобы она дала сок.

Накройте миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов, периодически перемешивая. За это время овощи пустят сок и промаринуются.

Разложите салат по стерильным банкам, плотно утрамбовывая, чтобы капуста была полностью покрыта маринадом. Закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике. Для длительного хранения можно простерилизовать банки 15 минут и закатать металлическими крышками.

Пробовать можно уже через сутки, но настоящий вкус раскроется через 3–5 дней. Перед подачей посыпьте кунжутом или зеленым луком. Эта закуска прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем или просто с хрустящим хлебом. Готовьте с любовью — и ваши гости будут в восторге!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

капуста
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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