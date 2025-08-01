Добавила творог, через 10 минут уже едим! Нежные кабачковые оладьи!

Кабачковые оладьи с творогом — нежность в каждой ложке! Когда хочется чего-то легкого, вкусного и полезного, эти воздушные оладьи станут идеальным решением! Нежные кабачки в дуэте с творогом создают потрясающую текстуру — мягкую внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Это не просто оладьи, а настоящая витаминная бомба, которая понравится и детям, и взрослым. А готовятся они настолько просто, что станут вашим любимым блюдом для быстрых завтраков или легких ужинов.

Готовим вместе:

Берем 2 средних молодых кабачка (около 500 г), моем и натираем на крупной терке. Не чистим — в кожуре много витаминов! Посыпаем щепоткой соли и оставляем на 10 минут, затем хорошенько отжимаем — это секрет хрустящих оладий. В глубокой миске смешиваем кабачки с 200 г творога (лучше брать 5–9% жирности), 2 яйцами и 3 ст. л. муки. Для пышности можно добавить 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом.

Теперь изюминка рецепта: добавляем 1 мелко нарезанный зубчик чеснока, пучок рубленой зелени (укроп + петрушка) и 2 ст. л. тертого сыра (подойдет любой твердый сорт). Солим по вкусу, перчим, можно бросить щепотку паприки для цвета. Тесто должно быть как густая сметана — если жидковато, добавляем еще ложку муки.

Разогреваем сковороду с растительным маслом (лучше смешать с небольшим кусочком сливочного для аромата). Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладушки. Жарим на среднем огне под крышкой 2-3 минуты до румяной корочки, затем переворачиваем и готовим еще 2 минуты.

Подаем сразу же, пока они горячие!

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