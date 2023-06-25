Выходные в 2024 году: сколько будем отдыхать на Новый год и в мае Минтруд хочет перенести длинные выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Согласно документу, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня, несмотря на то что праздник выпадет на среду. Один выходной день ведомство планирует перенести с субботы, 27 апреля, и еще один — с ноябрьских праздников. NEWS.ru рассказывает, каким будет производственный календарь в 2024 году и перспективна ли идея перенести январские каникулы на май.

Что сказали в Госдуме о проекте Минтруда

NEWS.ru поговорил с депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Георгием Араповым. Ранее фракция внесла законопроект о продлении майских каникул за счет сокращения новогодних.

По мнению Арапова, если сокращение ноябрьских выходных, возможно, никто не заметит, то рабочей субботе россияне вряд ли обрадуются.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Шаг в целом здравый. Я думаю, что это может быть мини-тестированием со стороны Минтруда — как воспримут увеличенные майские праздники. Я думаю, далеко не все обрадуются, что в выходной день в конце апреля нужно будет еще поработать», — говорит он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надо ли сокращать январские каникулы в пользу майских

Георгий Арапов напомнил о законопроекте о переносе четырех новогодних выходных на майские, чтобы закрыть рабочий период между празднованием 1 и 9 Мая.

«Мы действительно считаем, что так будет оптимально. Большинство людей на январских никуда не уезжает: из развлечений дома остаются оливье и телевизор, на улице гололёд. На майских людям гораздо интереснее отдыхать, гораздо больше возможности провести это время с семьёй, выехать куда-то, поэтому мы думаем, что наша версия все-таки лучше», — считает парламентарий.

Вице-президент Конфедерации труда России, бывший депутат Госдумы Олег Шеин в разговоре с NEWS.ru позитивно оценил предложение Минтруда.

«Это хорошее, рациональное решение с тем, чтобы люди могли полноценно использовать майскую декаду», — считает он.

Что касается идеи перенести часть новогодних праздничных дней на майские, то, по мнению Шеина, она бесперспективна, так как «ее обсуждают с момента появления длинных зимних каникул в нулевые годы». Кроме того, предпринимались «бесконечные законодательные попытки, которые ни к чему не привели», добавил собеседник NEWS.ru.

«На протяжении последних 20 лет бесконечно обсуждается идея сокращения новогодних праздников в пользу майской декады. Минтруд не может это решение принять. В правительстве России консенсуса для населения по этому вопросу нет, есть альтернативный консенсус. Но Минтруд в рамках свободы маневра предлагает вполне разумное решение на следующий год», — резюмировал Шеин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Минтруд предлагает отдыхать в 2024-м

Многих россиян интересует вопрос, сколько дней продлятся майские праздники в 2024 году: сколько всего будет выходных дней и сколько рабочих их разделят. По словам министра труда Антона Котякова, в ведомстве постарались учесть желание людей отдохнуть подольше в теплое время года, поэтому увеличили празднование Первомая.

В 2024 году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая: два выходных дня добавились за счет 27 апреля и 2 ноября, позаимствованного у Дня народного единства.

Котяков отметил, что министерство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

«У нас сейчас звучат призывы сократить выходные на Новый год. Вариант, который мы предлагаем, получается неплохим. Сейчас пытаемся это сделать», — обещал министр.

Новогодние выходные в следующем году продлятся с 1 по 8 января. День защитника Отечества и 8 Марта будут праздноваться три дня подряд: оба праздника выпадают на пятницу. На День народного единства отводится всего два дня — 3 и 4 ноября.

Когда появились длинные выходные

В советское время Новый год праздновали всего один день — 1 января. 2-го советские граждане должны были идти на работу. После распада Союза, в 1990-е годы, наряду с 1 января выходными днями стали 2 и 7 января. В 2004 году появилась инициатива о продлении новогодних каникул: тогда вступили в силу поправки в Трудовой кодекс. Они установили новогодние каникулы 1, 2, 3, 4 и 5 января, которые были объявлены нерабочими.

В 2013 году появились новые изменения в Трудовом кодексе, когда официальным выходным днем стало 6 января. В предыдущие годы этот день фактически также был нерабочим — на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками, но в законе он не был закреплен как выходной. На данный момент с учетом выходных дней и Рождества каникулы длятся 10 дней.

Как отдыхали на Новый год в царской России и СССР

Новый год в царской России стали отмечать с приходом к власти Петра I: именно он перенес празднование на 1 января. В 1700 году появились новогодние каникулы, которые длились неделю, как и сейчас. После смерти Петра традиция широкого празднования ослабла.

В 1897 году новогодние и рождественские праздники стали официальными выходными благодаря закону «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности». Таким образом, в последние годы царской власти российские подданные отдыхали 1 января и 25, 26 декабря — до революции использовался юлианский календарь, поэтому именно в эти даты отмечалось православное Рождество.

Советское государство в первые годы своего существования отрицало такие праздники, как Новый год и Рождество, и поэтому 1 января было рабочим днем. Выходным оно стало в 1947 году.

Читайте также:

Опубликован календарь выходных дней на 2024 год

Куда поехать отдохнуть в майские праздники: 10 недорогих вариантов

Майские праздники: куда поехать на море за границу дешево