50 тысяч на двоих: куда поехать отдохнуть в майские праздники Сколько стоят туры с авиабилетом и без

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До длинных майских праздников осталось две недели, и многие задумываются о том, где провести праздничные дни. Куда поехать на майские праздники, если бюджет ограничен 50 тысячами рублей на двоих и какие есть варианты, чтобы отдохнуть в мае еще дешевле, узнал NEWS.ru.

Как отдыхаем в мае

Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней — восемь из них выпадают на выходные субботу и воскресенье, а три — это праздничные: 1,8 и 9 мая. Таким образом, в месяце будет три дополнительных выходных.

Выходные дни в мае 2023 года для тех, кто работает на пятидневке, это 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая. Если позволяет работа, можно взять отпуск и отдохнуть целых 11 дней (с 29 апреля по 9 мая). Но, как отмечают специалисты, для поездок россияне выбирают туры средней продолжительностью в 5–6 дней.

Куда поехать на майские праздники вдвоем на 50 тысяч

Краснодарский край

По данным ГК «Слетать.ру», более половины всех бронирований приходится на курорты Краснодарского края, из них равные доли у Адлера и Красной Поляны, вдвое меньше заявок на Сочи. Все три локации входят в так называемый Большой Сочи — курортную зону, занимающую четверть всего Черноморского побережья России.

Здесь туристов ждет отдых на пляжах, посещение этнографических и природных объектов, походы по маршрутам в горах Красной Поляны, экскурсии в Абхазию, активности на любой вкус в парке экстремальных развлечений, океанариуме, аквапарках и многое другое.

Стоимость недельного тура на двоих, включая перелет, проживание в отеле категории 2*, завтраки — 40 тыс. руб.

Фото: Shutterstock Сочи

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — мировая экскурсионная классика и место притяжения туристов со всех уголков России.

Путевки в Северную столицу на начало мая на двоих стартуют от 35–40 тыс. руб. на 3–4 дня. В эту сумму входят билеты на самолет (из Москвы и обратно), проживание в отеле категории 3–4*, завтраки.

Стоимость экскурсионного тура без проезда на 3 дня начинается от 20 тыс. руб. на двоих. Включено проживание в отеле категории 3*, завтраки, сопровождение гида, а также входные билеты по программе.

Калининград

Поездка в Калининград позволяет совместить экскурсионные программы с отдыхом на море и попробовать блюда балтийской кухни.

Цена тура, включающего авиаперелет (из Москвы и обратно), проживание, завтраки, сопровождение гида, входные билеты по программе на 4 дня стартует от 47 тыс. руб. на двоих (стоимость всех туров, включающих авиаперелет, актуальна на момент публикации материала. — NEWS.ru).

Фото: Shutterstock Калининград

Казань

Казань — третий после Санкт-Петербурга и Калининграда наиболее востребованный город у клиентов «Слетать.ру». Это одно из туристических направлений, развивающихся наиболее быстрыми темпами, и неофициальная «третья столица России».

Посмотреть за одну поездку саму Казань и историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» можно за 17,5 тыс. руб. на двоих, включено проживание, сопровождение гида, входные билеты по программе. Стоимость аналогичного тура с авиаперелетом (из Москвы и обратно) начинается от 35 тыс. руб.

Подмосковье и Ленинградская область

Отдых в Подмосковье на двоих обойдется в 40–50 тыс. на 3–4 дня с проживанием и питанием (без проезда). Вариант не самый бюджетный. Проживание в хорошем отеле начинается от 5 тыс. руб. в сутки на человека, или 10 тыс. — за двоих. Однако москвичам в данном случае не нужно тратиться на дорогу (билеты). В короткие сроки добраться до места можно на личном транспорте.

Жители Петербурга могут уложиться в 50 тыс., отдыхая в Ленинградской области. Цены примерно сопоставимы с ценами отелей и гостиниц в Подмосковье. Около 40 тыс. руб. на двоих (проживание и питание) на те же 3–4 дня.

Другие варианты отдыха

Экскурсионная классика — трехдневный автобусный тур по Золотому кольцу (Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово и обратно). Можно уложиться в 36–38 тыс. руб. на двоих. В эту сумму также входит двухразовое питание — завтрак/ужин (обед — за дополнительную плату в одном из мест остановок).

В конце апреля открывается навигация по рекам России. Пока доступно не так много маршрутов. Один из вариантов — трехдневный круиз «Москва — Углич — Мышкин». Цена — 40 тыс. на двоих, все включено. Отправление из Москвы от Северного речного вокзала, возвращение — на тот же причал.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Вид на Суздаль

Куда можно поехать отдохнуть за 20–30 тысяч рублей

Многие российские города располагают множеством достопримечательностей. Неплохой и экономичный вариант отдыха возможен, если не выезжать за пределы домашнего региона.

У москвичей пользуются популярностью города в радиусе двух-трех часов езды. Это Калуга, Рязань, Тула. Многие путешественники приезжают в соседние города всего на 1--2 дня. А за счет сокращения продолжительности отдыха путешествие выходит дешевле. Так, поездка в Калугу на два дня обойдется в 20--25 тыс. на двоих, включая проживание, двухразовое питание и экскурсии. Но это при условии использования личного транспорта.

Когда лучше покупать тур на майские праздники

Хорошие и недорогие туры на майские праздники бронируют за несколько месяцев. Однако и в апреле еще можно найти варианты с оптимальным соотношением цена/качество.

Чего не стоит делать, так это ждать выгодных горящих туров. Эксперты предупреждают: ниже ценник уже не опустится. А если в тур включен авиаперелет, то ближе к маю цены с большой долей вероятности только вырастут. При этом самые бюджетные варианты для отдыха уже будут раскуплены. В этом случае придется доплатить 10--15% за смену категории отеля (например, вместо 3* придется выбирать между вариантами размещения 4* или 5*).

На снижение стоимость экскурсионных программ рассчитывать тоже не стоит.

Фото: Shutterstock

Материал подготовлен на основе данных ГК «Слетать.ру» и при участии вице-президента АТОР и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

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