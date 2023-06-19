Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2024 году «Известия»: россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В 2024 году к выпадающему на среду празднику 1 мая добавят два выходных дня и воскресенье, 28 апреля, чтобы россияне смогли отдохнуть четыре дня подряд при сохранении полноценных новогодних каникул. Такое решение приняли в Минтруде РФ, о нем в интервью газете «Известия» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По словам министра, в будущем году россияне получат по три выходных дня на 23 февраля и 8 марта, поскольку эти праздники будут выпадать на пятницу. Новогодние каникулы продлятся до 8 января, а на майские будет два периода — на 1 мая и на 9 мая. При этом 1 мая в 2024 году выпадает на среду.

В результате в ведомстве решили, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных с субботы, 27 апреля, и одного выходного дня с ноябрьских праздников. В результате неделя перед Первомаем окажется шестидневной рабочей, после чего россияне получат четыре выходных подряд.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 21 ноября устанавливается новой памятной датой РФ. В этот день будет отмечаться День военной присяги.