Путин установил новую памятную дату в России Путин подписал закон о Дне военной присяги 21 ноября

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 21 ноября устанавливается новой памятной датой РФ. В этот день будет отмечаться День военной присяги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внести в статью «О днях воинской славы и памятных датах России» изменения. <...> Устанавливаются следующие памятные даты: <...> 21 ноября — День Военной присяги, — говорится в документе.

Новая памятная дата связана с изданием 21 ноября 1721 года императором Петром I указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Ранее Путин учредил своим указом новый праздник — День метростроителя. Его планируется отмечать 2 октября. Именно в этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Эта дата считается официальным началом строения подземки в России.

Также российский лидер постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. В указе говорится, что новый праздник был учрежден с целью популяризации среднего профессионального образования.