Опубликован календарь выходных дней на 2024 год Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, следует из проекта Минтруда России. В нем указано, что сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года. На День защитника Отечества выходными будут 23–25 февраля, на Международный женский день россияне отдохнут с 8 по 10 марта. Выходными будут 28 апреля — 1 мая и 9–12 мая. Праздничными днями также станут 12 июня и 3–4 ноября.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, — указано в сообщении министерства.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 21 ноября устанавливается новой памятной датой РФ. В этот день будет отмечаться День военной присяги.

Новая памятная дата связана с изданием 21 ноября 1721 года императором Петром I указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

До этого Путин учредил своим указом новый праздник — День метростроителя. Его планируется отмечать 2 октября. Именно в этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Эта дата считается официальным началом строения подземки в России.

Также российский лидер постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. В указе говорится, что новый праздник был учрежден с целью популяризации среднего профессионального образования.