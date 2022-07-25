Путин ввел новый праздник Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сообщается, что новый праздник был учрежден с целью «популяризации среднего профессионального образования».

В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября, — говорится в документе.

15 июля президент также подписал указ о новой красной дате календаря — день 80-летия разгрома Советской армией нацистских войск в Сталинградской битве.

Председателем организационного комитета решили назначить зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Теперь правительству поручено разработать план мероприятий, которые будут проходить в стране во время нового праздника. Региональные власти тоже должны принимать посильное участие в подготовке. Указ уже вступил в силу со дня его подписания, 15 июля.