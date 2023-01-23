В России появился новый праздник Путин установил 2 октября Днем метростроителя

Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин установил новый профессиональный праздник — День метростроителя. Согласно президентскому указу, который подготовил Минстрой, его будут отмечать 2 октября. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября, — сказано в тексте документа.

2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Эта дата считается официальным началом строения подземки в России.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в Москве вдвое увеличится сеть наземного метро. Глава столицы сообщил о расширении сети МЦД-3 и МЦД-4, а также отметил, что в наступившем году в Москве закончится реконструкция и строительство 14 пригородных и городских вокзалов.

30 декабря 2022 года Собянин сообщил, что в Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро. По словам градоначальника, поезда начнут ходить по новому маршруту через пару месяцев. Он назвал данный проект важным и сложным.

До этого Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной части работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.