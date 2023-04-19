В ГД рассказали, объявят ли в этом году 2–5 мая выходными днями Депутат ГД Нилов: идея объявить в этом году 2–5 мая выходными днями бесперспективна

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Идея объявить в 2023 году дни с 2 по 5 мая выходными является бесперспективной, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что подобные решения принимаются исключительно на федеральном уровне — постановлением правительства или указами президента РФ. Собеседник добавил, что все решения по поводу отдыха россиян в 2023 году приняты еще в 2022-м.

Я считаю, что у этой инициативы перспектив нет. Во-первых, Госдума поправки в ТК РФ не внесет, завтра последнее заседание перед праздниками. Правительство все переносы [выходных] в 2023-м зафиксировало в своем постановлении, согласовало с трехсторонней комиссией еще в 2022-м. Считаю, что у глав регионов таких полномочий нет, несмотря на то что в отдельных уставах субъектов такие полномочия прописаны, — объяснил Нилов.

Депутат подчеркнул, что соответствующие решения руководителей регионов, пытавшихся объявить 31 декабря выходным, обжаловались в суде, а инстанция выносила решения, согласно которым распоряжения носят рекомендательный характер.

У парламента региона есть право принять закон и объявить дополнительный выходной, нерабочий праздничный день в регионе, но [для этого] надо принимать закон, а не [оформлять это] решением главы субъекта. Мы переговорили с вице-спикером Даванковым и во избежание неразберихи, календарной вакханалии в будущем, мы изучим правоприменительную практику, запросим позицию регионов. Либо для этого скорректируют ТК РФ и закон об общих принципах организации органов власти в РФ, — рассказал Нилов.

Ранее стало известно, что вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам обращения с просьбой сделать дни с 2–5 мая 2023 года нерабочими, сообщили NEWS.ru в пресс-службе фракции. Таким образом он предлагает продлить майские праздники в регионах.