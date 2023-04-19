В Госдуме предложили сделать 2–5 мая выходными Вице-спикер Госдумы Даванков попросил сделать 2–5 мая нерабочими днями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам обращения с просьбой сделать дни с 2–5 мая 2023 года нерабочими, сообщили NEWS.ru в пресс-службе фракции. Таким образом он предлагает продлить майские праздники в регионах.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов рассказал NEWS.ru, что длинные майские выходные, которые в прошлом году в тестовом режиме вводили в Адыгее, показали положительный результат. Парламентарий, ставший одним из соавторов законопроекта о выходных с 1 по 9 мая, высказал мнение, что такую практику нужно распространить по всей стране, так как практика разорванных выходных не оправдала себя, поэтому каникулы в мае следует объединить.

До этого Даванков сообщил, что партия внесла в нижнюю палату законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Вице-спикер отметил, что «очень мало толку» от того, что россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.