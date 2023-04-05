В Госдуме предложили увеличить выходные дни в мае Партия «Новые люди» предложила ввести длинные выходные с 1 по 9 мая

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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно, рассказал РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Он сообщил, что авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди». По словам Даванкова, предложение при этом предусматривает сокращение новогодней недели на четыре дня.

Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало, — заметил вице-спикер Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели.

Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.