В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Депутат Госдумы Иванов предложил сократить новогодние праздники до трех дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели, передает РИА Новости.

Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо. Надо все-таки новогодние праздники урезать, — сказал парламентарий.

Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, как не стать жертвой постновогодней депрессии. По его словам, важно готовиться к празднику без фанатизма, чтобы потом из-за усталости не провести каникулы в режиме «тюленя».

Врач-диетолог Елена Тихомирова же указала, что для того, чтобы не набрать лишние килограммы в новогодние праздники, следует заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть любую еду, а потом устроить разгрузочные дни. Она порекомендовала после праздников запланировать возвращение в фитнес-клуб, а во время праздников стараться больше двигаться.