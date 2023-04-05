В ГД раскрыли детали законопроекта о длинных майских выходных Депутат ГД Арапов заявил об успешной практике длинных майских выходных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длинные майские выходные в прошлом году в тестовом режиме вводили в Адыгее, и результат был только положительный, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Парламентарий, ставший одним из соавторов законопроекта о выходных с 1 по 9 мая, высказал мнение, что такую практику нужно распространить по всей стране. По его мнению, практика разорванных выходных не оправдала себя, поэтому каникулы в мае следует объединить.

В прошлом году, когда мы предлагали попробовать это в тестовом режиме, Адыгея единственная из всех регионов, кто это испытал. Никак негативно на продуктивности региона и на чем-то еще это не отразилось. Многие, наоборот, встретили это с позитивом. Считаем, что теперь такую практику важно распространить по всей стране, — заявил Арапов.

Депутат отметил, что нет никаких препятствий для того, чтобы объединить майские каникулы, нет.

Практика разорванных выходных никак положительно не сказывается ни на рабочий график, ни на праздники людей. Ты сначала уехал, потом должен на два дня вернуться, потом опять можешь уехать. Почему в этом случае не объединить эти праздники? — сказал он.

Арапов при этом усомнился, что январские праздники нужно оставлять объединенными. По его словам, январь в плане работы является самым депрессивным месяцем, многим после каникул тяжело вернуться в рабочий ритм.

Фактически весь январь всем работодателям и работникам сложно приходится на работе. Нужно ли в этом случае оставлять объединенными эти праздники, — не уверен, но если кто-то из наших коллег предложит, я уверен, мы проконсультируемся и рассмотрим, — добавил депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что партия «Новые люди» внесла в нижнюю палату законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Даванков отметил, что «очень мало толку» от того, что россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.