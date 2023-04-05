Длинные выходные в мае 2023 года: сколько точно дней будем отдыхать Депутаты Госдумы предложили официально продлить выходные дни в России с 1 по 9 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме предложили официально продлить выходные дни в России с 1 по 9 мая. Сделать это авторы инициативы хотят за счет сокращения новогодних каникул. Сколько точно дней могут стать выходными в мае, есть ли шанс, что длинные майские введут уже в 2023 году, — в материале NEWS.ru.

Кто предложил ввести в России длинные майские праздники

Законопроект о длинных майских выходных подготовила фракция «Новые люди». Первый заместитель руководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что поправки планируется внести в статью 112 Трудового кодекса РФ.

Сколько точно дней будут выходными в мае в случае одобрения Думой

Сейчас, согласно производственному календарю, нерабочими в мае 2023 года являются следующие дни: 1, 8, 9 мая (плюс 6 и 7 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье).

Даванков объяснил, что если законопроект о продлении майских праздников будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая включительно.

Политик отметил, что законопроект предполагает продление майских праздников за счет сокращения новогодних каникул.

Сколько тогда мы будем отдыхать в январе 2024 года?

«А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — пояснил депутат.

Почему хотят продлить майские праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что актуальность инициативы обусловлена несколькими факторами. В партии «Новые люди» напомнили, что в мае 2021 года выходными являлись дни с 1 по 3 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. Даты с 4 мая по 7 мая в соответствии с Указом Президента от 23.04.2021 N 242 считались нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, во фракции считают, в России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников.

Также в законопроекте партия ссылается на статью 6 Трудового кодекса РФ, согласно которой законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится и в Постановлении Президиума Верховного суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21. При этом вице-спикер Госдумы напомнил, что сейчас российские регионы могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью. Даванков рассказал, что в 2022 году только Адыгея установила выходные с 1 по 5 мая, а также с 7 по 10 мая.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О положительном опыте Адыгеи напомнил и депутат партии «Новые люди», один из соавторов законопроекта Георгий Арапов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что длинные майские праздники не сказались негативно на продуктивности региона.

«Многие, наоборот, встретили это с позитивом. Считаем, что теперь такую практику важно распространить по всей стране», — подчеркнул Арапов.

Депутат добавил, что практика разорванных выходных не сказывается положительно «ни на рабочем графике, ни на праздниках людей».

Кто выиграет от продления майских праздников

В партии «Новые люди» уверены, что россияне только выиграют от длительных майских выходных. Во фракции отметили, что во время январских праздников многие не могут провести время на природе из-за холодной погоды. В партии ссылаются на социологические опросы, по результатам которых две трети россиян не покидали место жительства во время январских праздников. Также депутаты от «Новых людей» считают, что длинные майские выходные благоприятствуют развитию туризма и малого бизнеса.

«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса — ресторанного, гостиничного и туристического», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в партии уточнили, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует увеличения расходов бюджета.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему хотят сократить январские праздники

Говоря об уменьшении январских праздничных дней, авторы инициативы считают, что эти дни часто получаются «смазанными». Арапов упомянул, что январь является «самым депрессивным месяцем в плане работы».

«После январских каникул очень сложно возвращаться в рабочий режим, и фактически весь январь всем работодателям и работникам сложно приходится на работе», — считает депутат.

Будут ли длинные майские праздники в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение вопроса о том, будут ли введены длинные майские праздники в 2023 году, зависит от скорости работы Госдумы над данным законопроектом. Арапов уверен, что если законопроект оперативно примут, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 9 мая 2023 года.