Оценена вероятность длительных майских праздников в этом году Депутат Госдумы Арапов: длинные майские выходные могут быть приняты в этом году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длинные майские праздники в этом году возможны только, если Госдума оперативно рассмотрит соответствующий законопроект, рассказал NEWS.ru депутат партии «Новые люди», один из соавторов законопроекта о длинных выходных с 1 по 9 мая Георгий Арапов. По его словам, парламентарии будут работать над тем, чтобы документ был принят как можно скорее.

Все зависит от Госдумы, но мы надеемся, что да [примут в этом году]. Также зависит от скорости. Если законопроект будет принят, то праздники появятся уже в этом году. Будем работать над этим, — сказал Арапов.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что партия «Новые люди» внесла в нижнюю палату законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Он отметил, что «очень мало толку» от того, что россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.

Комментируя законопроект, Арапов напомнил, что длинные майские выходные в прошлом году в тестовом режиме вводили в Адыгее, и результат был только положительный. Именно поэтому, по его мнению, такую практику нужно распространить по всей стране. Депутат также отметил, что нет никаких препятствий для того, чтобы объединить майские каникулы.