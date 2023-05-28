ВСУ скоро получат F-16: чем их встретят ВКС РФ, кто победит в воздушном бою Западные страны намерены поставить на Украину многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Американский телеканал CNN в конце мая сообщил о планах США передать Украине многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Источник CNN предположил, что F-16 отправятся в Восточную Европу не напрямую от Вашингтона, а через страны-союзницы. Чем ответит Россия, какие машины ВКС РФ поднимутся на перехват F-16, что стоит на вооружении ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно про F-16, чем вооружен, когда разработан

Днем рождения F-16 считается 2 февраля 1974-го. Это следует из данных порталов Flightglobal, F-16.net, ежегодных бюллетеней Military balance Международного института стратегических исследований (IISS), а также официальных сайтов разработчиков и производителей F-16 — американских компаний General Dynamics (GD) и Lockheed Martin (LM). В этот день машина совершила первый полет по программе испытаний. Хотя прототип YF-16 поднялся в воздух в силу форс-мажора 21 января того же года — пилот набрал высоту во избежание авиакатастрофы. F-16 эксплуатируется с 1978-го, всего выпущено свыше 4600 штук.

За почти 50 лет службы F-16 пережил 13 модификаций, прошел практически все вооруженные конфликты, где принимали участие США и их союзники по НАТО. Боевое крещение «Сокол» (ВВС Израиля) получил 26 апреля 1981-го в ходе Гражданской войны в Ливане (1975–1990).

Фото: Shutterstock Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

F-16 оснащены ВВС практически всех стран НАТО, Израиля, Тайваня, ОАЭ, Пакистана, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Чили, Иордании, Ирака, Египта и многих других.

Некоторые тактико-технические характеристики:

Максимальная скорость: 2178 км/ч на высоте 12 200 м.

Боевой радиус: до 1759 км.

Практический потолок: 15 240 м.

Максимальная взлётная масса: 21 772 кг

Масса внешней нагрузки: до 9190 кг

Скороподъёмность: ~275 м/с

F-16 способен нести до шести ракет «воздух — воздух», «воздух — земля», до восьми авиабомб: свободнопадающих или корректируемых. Среди последних — Mark 84, массой около тонны. Кроме того, F-16 оснащен одной 20-мм шестиствольной авиапушкой M61A1 (боезапас — 511 снарядов).

Издание «Популярная механика» считает, что F-16 первых модификаций просты в эксплуатации, относительно недороги, с хорошим обзором, что дает пилоту преимущество в воздушном бою, а также с высоким ресурсом. Из недостатков называются: небольшая скорость, скромный боевой радиус, однодвигательная схема, снижающая надежность самолета. «ПМ» подчеркивала в свое время, что F-16 — один из лучших истребителей в мире в своем классе c широким модернизационным потенциалом.

Фото: Shutterstock Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Какие российские самолеты вступят в бой с F-16, если их получит Украина

Если западные страны передадут Украине американские F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Прежде всего это Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, МиГ-31, а также сами Су-27, отметил аналитик. Обозреватель добавил, что в теории ракеты класса «воздух — воздух» Су-25 и Су-24 также способны поразить F-16. По его словам, прямым аналогом и конкурентом F-16 является МиГ-29.

По поводу истребителя пятого поколения Су-57 информации практически нет, отметил эксперт. Однако Суконкин не исключил, что он уже принимал участие в дуэлях с украинскими самолетами советского производства. А значит, сможет вступить в бой и с F-16, тем более что Су-57 — машина пятого поколения, а F-16 — четвертого.

Он добавил, что при хорошем целеуказании и разведке, а также при наличии опытного пилота F-16 становится опасным оружием в воздушной дуэли, где исход сражения зависит от уровня подготовки летчиков.

«А более опытных и подготовленных летчиков, чем российские, в мире сейчас нет», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, авиационные комплексы А-50 гарантированно увидят F-16 в небе над Украиной и передадут информацию: «Су-35 ВКС РФ или С-300, С-400 гарантированно собьют F-16».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители Су-30СМ

Как российские самолеты могут обороняться от ракет и F-16

Суконкин добавил, что российские самолеты могут обороняться от атак зенитных ракет и других истребителей благодаря комплексам бортовой обороны, оказывающим радиоэлектронное воздействие на КР ЗРК или класса «воздух — воздух». По его словам, одним из самых известных подобных разработок являются «Хибины».

«Самолеты могут обороняться, защищаться от атак ЗРК и других истребителей, тех же F-16, с помощью бортовых комплексов обороны. Те же „Хибины“, о которых сложили немало легенд. Они предназначены для существенного снижения заметности самолетов для ЗРК противника, снижения возможности захвата самолета. Какой-то процент они обеспечивают, дают пилоту шанс уйти от атаки», — добавил Суконкин.

Он не исключил, что российские самолеты в случае атаки выбросят дипольные отражатели, пассивные помехи, когда ракета «видит» и воздушное судно, и облако металлизированных лент, воспринимая последнее еще одной, ложной целью — якобы вторым истребителем.

«Ракета может поразить именно ложную цель. Плюс летчик может энергично маневрировать, но тут нужен опыт и стальные нервы», — считает Суконкин.

Обозреватель добавил, что вопрос маневрирования спорный, так как ракеты ЗРК выдерживают перегрузки до 30G, а самолет на это не рассчитан. Кроме того, «особо крепкие летчики» выдерживают до 9G, а средний пилот — 7G.

Собеседник добавил, что российские истребители и бомбардировщики отстреливают тепловые ловушки для отражения атак ракет с тепловой головкой наведения. Он предположил, что ПЗРК «Стингер» (США) или «Иглы» (СССР/Россия) могут отличить тепло работы двигателя от тепловой ловушки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35

Единственный самолет России, способный «убежать» от ракеты

Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что единственным российским истребителем, способным уйти от ракеты ЗРК на скорости, является сверхзвуковой МиГ-31. Он объяснил, что боеприпас «задохнется бегать за ним», поскольку МиГ-31 развивает скорость 3100 километров в час.

«Скорее всего, у нас только МиГ-31 убежит на скорости от зенитной ракеты. Он развивает скорость около 3100 километров в час, в зависимости от модификации», — считает эксперт.

По его словам, из-за высокой скорости МиГ-31 зенитная ракета не успеет его поразить, так как выработает ресурс по дальности полета раньше, чем настигнет цель.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31

Какие самолеты наносят стратегические ракетные удары по ВСУ

Суконкин допустил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по объектам ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые две по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.

«Предположу, что стратегический ракетоносец Ту-160 и его модификации при полной нагрузке двух барабанов несет до 12 крылатых ракет Х-101. Можете себе представить, что это такое. По мощи он и Ту-95 с 8–10 крылатыми ракетами практически равны фрегату с „Калибрами“. Они натворят все что угодно», — считает Суконкин.

По его словам, третьей машиной для стратегических ударов по ВСУ является сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М и его модификации. Он отметил, что Ту-22М, как и Ту-160, сверхзвуковой и вооружается крылатыми ракетами Х-22.

Обозреватель не исключил, что Ту-22М3 несут до трех ракет, при этом одну из них — под фюзеляжем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тяжёлый сверхзвуковой самолёт Ту-22

Об этом самолете редко говорят, но он может прийти на помощь России

К участию в специальной военной операции можно привлечь учебно-боевой самолет Як-130, заявил NEWS.ru Суконкин. По его словам, этот летательный аппарат можно использовать как легкий штурмовик или бомбардировщик, несмотря на то что вряд ли на нем установлен мощный бортовой комплекс обороны, как на других боевых самолетах.

Он отметил, что Як-130 сейчас чаще используется для обучения пилотов полетам на МиГ-29, Су-27 и Су-25, так как Як оборудован комплексом, имитирующим работу указанных машин. Собеседник подытожил, что при необходимости для Як-130 «место в строю тоже найдется».

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