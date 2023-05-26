Военэксперт назвал редко упоминаемый самолет, способный помочь России в СВО Эксперт Суконкин заявил, что к участию в СВО надо привлечь учебный самолет Як-130

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский учебно-боевой самолёт Як-130

К участию в специальной военной операции нужно привлечь учебно-боевой самолет Як-130, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, этот летательный аппарат можно использовать как легкий штурмовик или бомбардировщик, даже несмотря на то, что вряд ли на нем установлен мощный бортовой комплекс обороны, как на других боевых самолетах.

Про Як-130 редко говорят. Все-таки это в первую очередь учебная машина, на нем установлен бортовой комплекс, имитирующий полеты на МиГ-29, Су-27 и Су-25. Но думаю, при необходимости его могут привлечь для нужд СВО, не исключаю. Машина учебно-боевая все-таки. Значит в строю место найдется, — сообщил Суконкин.

В мае первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что компания намерена доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции на Украине. По его словам, штурмовик уже может применять высокоточное оружие.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.