Названы преимущества С-350 «Витязь» перед американским Patriot Военэксперт Суконкин: ЗРК С-350 «Витязь» в три раза превосходит Patriot по боекомплекту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-350 «Витязь»

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский ЗРК Patriot по размеру боекомплекта — 12 ракет на пусковую установку против четырех соответственно. Эксперт отметил, что количество снарядов, несмотря на технический прогресс в сфере ПВО, никуда не делось. Собеседник не исключил, что аналогов ЗРК С-350 на Западе не существует.

С-350 — нечто среднее между «Буком» и С-400. Предположу, что у С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре ПУ, то есть 48 снарядов. Весомый залп, справится с массированным ракетным ударом ВСУ в конкретном районе. Именно из-за большого боекомплекта. Как ни странно, с развитием средств обнаружения, сопровождения, целеуказания и целенаведения количественный фактор никуда не ушел, — заявил Суконкин.

Он подчеркнул, что чем больше противоракет у обороняющейся стороны, тем сложнее атакующей выполнять боевые задачи, так как перегрузить такую ПВО очень сложно. Собеседник не исключил, что батареи С-350 уничтожат и ложные, и боевые цели.

Судя по всему, ракеты «Витязя» находятся в транспортно-пусковых контейнерах, это значительно сокращает время перезарядки. Если к «Буку» должна подойти транспортно-заряжающая машина, ракету нужно взять, переместить с ТЗМ на боевую машину и так далее, хотя на поздних «Буках» тоже стоят ТПК. На С-350, скорее всего, просто возьмут и поставят ТПК, экономя время, — добавил Суконкин.

Эксперт отметил, что особенностью работы российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» по самолетам ВСУ в зоне СВО стало размещение ЗРК в закрытых даже для ВКС РФ секторах. По его словам, в подобных условиях ЗРК уничтожает любые цели, пересекающие границы определенного района.

Собеседник подчеркнул, что сообщения об уничтожении самолетов ВСУ из российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в автоматическом режиме говорят о приближении «восстания машин». Он отметил, что таким образом из работы ЗРК исключается человеческий фактор. Это, по его словам, позволяет сэкономить время на обнаружение цели и доклады командованию.

Ранее сообщалось, что С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

Особенностью этого автоматического режима является отсутствие вмешательства оператора в работу комплекса. Решения, связанные с обнаружением и поражением целей, принимались искусственным интеллектом комплекса, и оператор не отменял эти решения. Таким образом, выбранный алгоритм работы автоматического режима подтверждался без участия человека.