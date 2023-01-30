Военный эксперт раскрыл, чем закончится бой F-16 и российских истребителей Военный эксперт Суконкин: российские истребители и ЗРК легко обнаружат и собьют F-16 над Украиной

Фото: US Air Force/flickr.com

Российские истребители и ЗРК «однозначно» обнаружат и собьют американские F-16, если последние передадут Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он добавил, что, скорее всего, F-16 получит ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, не способные «достать» российские самолеты. Собеседник добавил, что бой российских, например, Су-35, МиГ-29 или МиГ-31 с F-16 закончится в победой первых.

По его словам, F-16 — легкий, однодвигательный истребитель для маневренных задач, похожий на российский МиГ-29, однако у последнего два двигателя, что позволяет в случае попадания ракеты ЗРК или ПЗРК вернуться на аэродром двигателе.

Наши авиационные комплексы А-50 гарантированно увидят всю авиацию над Украиной, передают информацию Су-35 ВКС РФ или С-300, С-400 и F-16 гарантировано собьют. Вряд ли США и ЕС дадут Киеву F-16 с бортовыми комплексами обороны, способными увести от машины ракеты «земля-воздух». Наши ЗРК типа С-300 или С-400 увидят и поразят F-16 на расстоянии от 80-150 км. Кроме того, есть предварительная информация, что наши самолеты сбивали украинские на расстоянии свыше 300 км, — отметил Суконкин.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.