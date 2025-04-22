22 апреля умер российский скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Что стало причиной смерти, как современники вспоминают Церетели?
Что известно о смерти Зураба Церетели, причины
Президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели был 91 год. Информацию о его смерти подтвердил СМИ помощник художника Сергей Шагулашвили.
«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — рассказал помощник Церетели.
По его словам, решение о прощании и похоронах будет приниматься позже.
От чего умер Зураб Церетели
Telegram-канал SHOT пишет, что причиной смерти скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца.
Скульптор-монументалист скончался в окружении близких в своей квартире. Родственники сообщили, что у Церетели не было каких-либо серьезных заболеваний, но было «несколько проблем, характерных для такого возраста», в том числе с сердцем. Смерть стала неожиданной, серьезных жалоб накануне не было.
Какое наследие оставил Зураб Церетели
Живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, Церетели был народным художником СССР, Грузии и России. Он создал множество известнейших монументальных работ как в России, так и в других странах мира.
Среди известнейших работ Церетели:
- монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве;
- мемориал «Детям Беслана»;
- памятник Петру I в Москве;
- «Дерево сказок» в Московском зоопарке;
- монумент «Дружба народов» в Москве в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией;
- памятник «Слеза скорби» в Нью-Йорке в память жертв терактов 11 сентября 2001 года;
- монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке.
Церетели руководил самыми масштабными художественными проектами: в 1970–1980-х годах был главным художником МИД СССР; в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве; в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе; в 1995 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.
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