Умер Зураб Церетели: причина смерти, последние дни, наследие

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Зураб Церетели

22 апреля умер российский скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Что стало причиной смерти, как современники вспоминают Церетели?

Что известно о смерти Зураба Церетели, причины

Президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели был 91 год. Информацию о его смерти подтвердил СМИ помощник художника Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — рассказал помощник Церетели.

По его словам, решение о прощании и похоронах будет приниматься позже.

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От чего умер Зураб Церетели

Telegram-канал SHOT пишет, что причиной смерти скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца.

Скульптор-монументалист скончался в окружении близких в своей квартире. Родственники сообщили, что у Церетели не было каких-либо серьезных заболеваний, но было «несколько проблем, характерных для такого возраста», в том числе с сердцем. Смерть стала неожиданной, серьезных жалоб накануне не было.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели на открытии выставки «Работа года» в зале Российской академии художеств в Москве. 2019 год

Какое наследие оставил Зураб Церетели

Живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, Церетели был народным художником СССР, Грузии и России. Он создал множество известнейших монументальных работ как в России, так и в других странах мира.

Среди известнейших работ Церетели:

монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве;

мемориал «Детям Беслана»;

памятник Петру I в Москве;

«Дерево сказок» в Московском зоопарке;

монумент «Дружба народов» в Москве в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией;

памятник «Слеза скорби» в Нью-Йорке в память жертв терактов 11 сентября 2001 года;

монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Церетели руководил самыми масштабными художественными проектами: в 1970–1980-х годах был главным художником МИД СССР; в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве; в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе; в 1995 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

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