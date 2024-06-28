Удары БПЛА по крупнейшему нефтепроводу и домам: как ВСУ атакуют РФ 28 июня

Фото: Ксения Михайлова/РИА Новости

За последние сутки регионы РФ вновь подверглись обстрелам украинских военных. По данным Минобороны РФ, более 10 дронов атаковали Брянскую область. Власти Тамбовской области сообщили о пожаре на нефтебазе и резервуаре магистрального нефтепровода «Дружба» после удара беспилотников. Несколько человек получили ранения в Белгородской и Херсонской областях, а также в ДНР. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Сколько беспилотников сбили над РФ

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 июня системы ПВО сбили и перехватили 25 беспилотников ВСУ, в том числе 12 — в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному — в Воронежской и Ростовской. Утром 28 июня ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью.

Куда летели БПЛА в Брянской области

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в ночь на 28 июня беспилотники атаковали регион несколько раз. Сначала он сообщил, что три БПЛА самолетного типа были сбиты над Трубчевским районом. Позднее средства ПВО поразили по два дрона над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами.

Как сообщил Богомаз, в Брянске средства РЭБ подавили беспилотник, но при его падении была «частично повреждена крыша административного здания».

Богомаз также заявил, что шесть реактивных беспилотников были сбиты над Карачевским районом. Кроме того, дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате загорелся объект инфраструктуры, из-за чего было нарушено энергоснабжение.

Минобороны РФ не комментировали данные об атаках ВСУ на Брянскую область.

Фото: МО Украины

Дроны атаковали военный объект в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ночь на 28 июня девять беспилотников ВСУ попытались атаковать военный объект в Починковском районе. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области ранены два человека

Как заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Один из них — водитель сельскохозяйственного автомобиля из села Богун-Городок Борисовского района. Его машину атаковал дрон-камикадзе, она сгорела. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук. В Грайворонском округе в результате атаки беспилотника пострадал один человек. Он получил осколочные ранения плеча и предплечья.

ВСУ выпустили пять БПЛА по поселку Борисовка, селам Березовка, Богун-Городок и Грузское. Средства ПВО сбили два дрона.

Украинские военные выпустили шесть БПЛА и 42 боеприпаса по поселку Казачок, селам Безымено, Козинка, Дроновка, Пороз и Сподарюшино. В результате налетов были повреждены квартира многоквартирного дома, четыре частных домовладениях, два коммерческих объекта, две хозпостройки, два автомобиля, а также линии газо- и электроснабжения.

Гладков также рассказал про ночные обстрелы Грайворона, где были «зафиксированы различные повреждения в 10 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы».

Фото: МО Украины

«Несколько прилетов пришлись по территории предприятия: повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад. Также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе, по словам губернатора, за сутки атакам подверглись села Бессоновка, Болдыревка, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. ВСУ обстреляли муниципалитет семью боеприпасами и применили два БПЛА, один из которых был сбит. В результате атаки были повреждены квартира в многоквартирном доме, шесть частных домов, шесть автомобилей, две надворные постройки и два энергетических объекта.

В Валуйский округ прилетели снаряд и два БПЛА, один из которых сбили. В результате атаки в селе Новопетровка получили повреждения частый дом и надворная постройка, отметил Вячеслав Гладков.

Военные ВСУ выпустили пять беспилотников и два боеприпаса по селам Графовка, Демидовка, Теребрено и Вязовое в Краснояружском районе. По данным губернатора, в Демидовке с дрона было сброшено взрывное устройство, в результате чего получили повреждения два домовладения.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Муром и Новая Таволжанка были выпущены шесть дронов-камикадзе и 30 боеприпасов. В результате ударов получили повреждения пять частных домовладений, автомобиль, хозпостройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи, уточнил глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали данные Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Фото: МО Украины

Какие поселения ВСУ обстреляли в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки украинские военные неоднократно обстреливали села Обуховка и Гордеевка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», села Заолешенка, Гуево и хутор Олешня Суджанского района, поселок Теткино, село Веселое и деревню Елизаветовка Глушковского района, а также хутор Кучеров Беловского района. Никто из жителей региона не пострадал.

В селе Веселое были разрушены два домовладения и легковой автомобиль. В поселке Теткино при атаке дронов повреждения получили крыши в домовладении и административном здании, уточнил Смирнов.

По его словам, за сутки средства радиоэлектронной борьбы обезвредили в приграничных районах 32 дрона.

Под Тамбовом загорелся резервуар нефтепровода «Дружба»

Ранним утром 28 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. По словам главы региона Максима Егорова, на объекте начался пожар.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора

«Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован. <...> Жертв нет», — написал Егоров в своем Telegram-канале. Минобороны РФ не комментировало сообщения об атаках ВСУ на нефтебазу.

Позже правительство региона сообщило, что пожарные потушили резервуар на территории магистрального нефтепровода «Дружба», который вспыхнул после атаки БПЛА.

Российское Минобороны не комментировало информацию об ударе украинских военных по нефтяному резервуару.

В ДНР пострадал один человек

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки были зафиксированы 25 атак ВСУ (днем ранее — 46), в том числе 15 — на Донецком направлении, девять — на Горловском и одна — на Великоновоселковском. ВСУ выпустили по региону 65 боеприпасов различных видов.

В результате обстрелов был ранен мирный житель. В СЦКК добавили, что повреждения получили два жилых дома и объект гражданской инфраструктуры. Позднее в ведомстве добавили, что 28 июня в Донецке был поврежден частный жилой дом.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Херсонская область оказалась под обстрелами

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», накануне ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Велика Кардашинка, Горностаевка, Таврийск, Новая Каховка, Саги и Казачьи Лагеря, выпустив 22 снаряда. Два человека были ранены в результате атак. В регионе сгорели около шести гектаров пшеницы.

В ночь на 28 июня ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в поселениях Каховка, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки и Корсунка, выпустив 22 снаряда из ствольной артиллерии.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Херсонской области.

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