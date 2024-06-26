Разнесли пункт контроля АЭС, дома и соццентры: как ВСУ атакуют РФ 26 июня

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские военные вновь совершили атаки на российские территории за прошедшие сутки. Руководство Запорожской АЭС сообщило об уничтожении ВСУ пункта радиационного контроля. В ДНР погибли три человека, несколько мирных жителей, включая подростка, получили ранения в результате обстрелов. В Белгородской области пострадали два человека, были разрушены дома и объекты инфраструктуры. Системы ПВО сбили ракету в Смоленской области. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области ранены двое жителей

Как сообщил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, за сутки в результате атак ВСУ ранения получили два мирных жителя в Шебекинском городском округе.

«Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона-камикадзе, с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга, осколочными ранами левой щеки и голени переведен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший после оказанной медицинской помощи отпущен домой», — написал Гладков.

Солдаты ВСУ выпустили 38 снарядов и пять дронов-камикадзе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино. По данным Гладкова, были повреждены 11 частных жилых домов, три легковых автомобиля, КамАЗ, четыре балкона в многоквартирном доме, четыре социальных учреждения, а также линии газо- и электроснабжения.

В Белгородском районе по селам Журавлевка, Щетиновка и хутору Валковский было выпущено 16 боеприпасов. В этих населенных пунктах были повреждены шесть квартир в трех домах, семь частных домовладений, три соцобъекта, коммерческий объект, две надворные постройки, 13 автомобилей и линия электропередачи.

В селе Грузском Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе загорелось производственное здание сельхозпредприятия, повреждения получили автомобиль, а также линии газо- и электроснабжения.

Украинские военные выпустили 17 снарядов и сбросили четыре боеприпаса с двух БПЛА по селам Безымено и Козинка в Грайворонском округе. В Козинке было повреждено частное домовладение. В селе Безымено дрон-камикадзе атаковал закрытый магазин, который после этого загорелся.

В Вознесеновке Ивнянского района после налета БПЛА были повреждены семь частных домов и пять автомобилей, отметил Гладков.

Позднее он сообщил, что 26 июня ВСУ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по двум автомобилям в Шебекинском и Грайворонском городских округах. По информации Гладкова, в результате атаки пострадавших нет.

«На участке автодороги Архангельское — Зиборовка в Шебекинском городском округе беспилотник атаковал припаркованный служебный автомобиль. Транспортное средство полностью сгорело. Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. У машины повреждены задняя дверь, стекла и фары», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках на Белгородскую область.

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Беспилотники планировали атаковать Смоленскую область

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Смоленской областью. По данным ведомства, над регионом были уничтожены два дрона самолетного типа.

Смоленский губернатор Василий Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что украинские БПЛА планировали «атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе».

Над Курской областью сбили ракету

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Дмитриевским районом.

По словам Гусева, за минувшие сутки военные ВСУ «неоднократно обстреливали город Суджу, поселок Мирный, села Лебедевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, села Алексеевка и Сергеевка Глушковского района, а также село Гордеевка Кореневского района».

После 12 прилетов в Судже были повреждены семь домовладений и административное здание. В Свердликово загорелся жилой дом. В поселке Мирный взрывной волной были выбиты окна в домовладении. В селе Гордеевка в результате атаки беспилотника разрушилось домовладение. В селе Козино получило повреждения здание недействующей котельной, добавил Смирнов.

По его словам, за сутки средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием были сбиты или поражены 34 дрона. В Минобороны РФ не комментировали сведения Смирнова об атаках на Курскую область.

Фото: МО РФ

В Запорожской области поврежден пункт радиационного контроля

В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что военные ВСУ в ходе обстрела уничтожили пост радиационного контроля в населенном пункте Великая Знаменка в окрестностях станции.

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции», — сообщили в пресс-службе.

Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения «не превышает естественных фоновых значений».

Судя по опубликованным в Сети фото, в результате атаки внутри поста начался пожар. Огонь уничтожил все оборудование в пункте контроля.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об уничтожении поста радиационного контроля.

В ДНР погибли три человека

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки была зафиксирована 31 атака ВСУ (днем ранее — 31), в том числе 11 — на Донецком направлении и 20 — на Горловском. ВСУ выпустили по региону 93 боеприпаса различных видов.

Фото: МО Украины

В результате обстрелов погибли три мирных жителя, девять человек получили ранения. Также в СЦКК добавили, что повреждения получили шесть жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, три человека погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле из РСЗО. Речь идет о женщине 1987 года рождения, мужчине 1957 года рождения и мужчине 1996 года рождения.

Кроме того, ранения получили 18-летние девушка и молодой человек, 17-летний подросток, женщина и двое мужчин, отметил Пушилин. По его словам, в Петровском районе Донецка пострадала семья. Тяжелые ранения получила женщина 1946 года рождения, средней степени тяжести — мужчина 1967 года рождения и 28-летняя женщина.

Херсонская область оказалась под обстрелами

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», накануне ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Старая Збурьевка, Саги, Райское, Новая Каховка, Коробки и Каиры. Солдаты ВСУ выпустили в общей сложности 22 снаряда.

В ночь на 26 июня украинские военные нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Каховке, Алешках, Казачьих Лагерях, Коханах, Любимовке, выпустив 22 снаряда из ствольной артиллерии. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах Херсонской области.

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