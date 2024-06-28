Дроны-камикадзе подожгли российский объект инфраструктуры Богомаз: в Брянской области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры из-за ВСУ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками-камикадзе по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. В результате атаки там загорелся один из объектов инфраструктуры, в населенным пункте было нарушено энергоснабжение.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, при ударе украинских дронов никто из мирных жителей не пострадал. В настоящее время на месте прилетов работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся после того, как спасатели ликвидируют возгорание.

Ранее Богомаз сообщал о попытке украинского беспилотника атаковать Брянск. Вражеский дрон был подавлен средствами РЭБ. В результате падения БПЛА была повреждена крыша административного здания.

До этого Богомаз говорил об отражении второй за ночь атаки ВСУ. Два беспилотника были сбиты средствами противовоздушной обороны над Трубчевским и Навлинским районами региона.