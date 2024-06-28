Средства РЭБ подавили украинский беспилотник над Брянском Богомаз: средства РЭБ подавили беспилотник ВСУ над Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать Брянск, подавлен средствами РЭБ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, при падении аппарата была повреждена крыша здания. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА. Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ, — написал он.

До этого российская ПВО дважды за ночь, 28 июня, отразила атаки ВСУ на Брянскую область. Сначала были уничтожены три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом. Спустя примерно час были нейтрализованы еще два дрона ВСУ — над Трубчевским и Навлинским районами. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

Ранее два человека погибли при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области. Богомаз уточнил, что они зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Один житель получил ранение.

Кроме того, 1 июня Богомаз известил, что Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область дважды. Первый раз — с применением беспилотника самолетного типа. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны, обошлось без пострадавших. Во втором случае ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, повреждения получили шесть жилых домов и один легковой автомобиль.