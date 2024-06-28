Над Брянской областью отразили уже вторую за ночь атаку ВСУ Богомаз: еще два БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила два беспилотника ВСУ над Трубчевским и Навлинским районами, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Примерно часом ранее ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом. Богомаз уточнил, что никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

23 июня регион подвергся массированной атаке. Под прицелом ВСУ оказались несколько муниципальных районов Брянской области. Богомаз отметил, что благодаря работе систем противовоздушной обороны было уничтожено 12 воздушных целей.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области с помощью беспилотников-камикадзе. На месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, никто не пострадал.