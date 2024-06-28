Административное здание в российском городе пострадало из-за дрона ВСУ Административное здание получило повреждение из-за атаки БПЛА в Брянске

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Брянск был атакован украинским беспилотным аппаратом, что привело к повреждению административного здания, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания, — отметил Богомаз.

По его словам, на месте происшествия работают специализированные службы и оперативные группы.

Ранее сразу девять дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины были уничтожены над Починковским районом Смоленской области. ВСУ пытались атаковать военный объект. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.