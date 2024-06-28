Массовую атаку дронов-камикадзе ВСУ пресекли над Смоленской областью Губернатор Анохин: девять дронов ВСУ сбили над Смоленской областью

Фото: МО Украины

Сразу девять дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Починковским районом, объявил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, ВСУ пытались атаковать военный объект. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте событий, — отметил глава области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге гражданский автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате один человек получил множественные ранения и был госпитализирован, рассказал Гладков.