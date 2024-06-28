Опубликованы кадры разрушенных при обстреле домов в Грайвороне Гладков: 10 частных домов Грайворона повреждены при обстреле ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска открыли огонь по городу Грайворону в Белгородской области в ночь на 28 июня, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он также опубликовал кадры последствий прилетов. По словам главы региона, в ходе подомового обхода зафиксированы повреждения на территорий 10 частных домов.

Администрация с раннего утра проводит подомовый обход территории. На текущий момент различные повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы, — говорится в сообщении.

Кроме того, осколками боеприпасов повреждены три припаркованные машины. На территории одного из местных предприятий снесена часть ограждения, выбиты окна, посечен фасад. При обстреле были повреждены два служебных автомобиля. Удар ВСУ также привел к повреждениям на линиях газо- и электроснабжения в Грайвороне. При атаке никто не пострадал.

Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц, временно без света остается 691 абонент. Подомовый обход продолжается, все оперативные и аварийные службы работают на местах, — добавил Гладков.

Ранее украинские дроны-камикадзе ударили по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, там загорелся один из объектов инфраструктуры.