Разрушили жилые дома, ранены дети, удар по ЛЭП: как ВСУ атакуют РФ 27 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регионы РФ за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинских военных. По сообщению Telegram-каналов, в Тверской области после налета беспилотников загорелся завод, который производит продукцию для авиакосмической отрасли. В ДНР погиб местный житель. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Сколько беспилотников сбили над РФ

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 июня средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, в том числе четыре над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской.

Telegram-каналы сообщили об атаке дронов на завод в Тверской области

Как пишет Telegram-канал Baza, 27 июня около 2:00 в Тверской области беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод», который в том числе производит продукцию для авиапрома и ракет. В публикации утверждается, что на предприятие совершили налет три БПЛА.

«По словам источников, один из дронов упал на крышу цеха № 4, после чего взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался. Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар», — отмечает канал.

Примерно через два часа территорию предприятия под Тверью атаковал еще один дрон, пишет Baza. Он также упал возле цеха № 4. Сотрудников завода эвакуировали, пострадавших нет.

«Беспилотники летели в две волны — по два аппарата в связке. Их пытались сбить из автоматов. Один из них упал на территорию редкинской промзоны. Оттуда эвакуировали людей», — писал Telegram-канал Mash.

Власти Тверской области сообщили, что средства ПВО сбили два БПЛА над регионом. В пресс-службе регионального правительства добавили, что пострадавших нет.

Telegram-канал «Осторожно: Тверь» опубликовал видео беспилотника, пролетавшего над регионом. По данным канала, кадры были сделаны ночью 27 июня в Редкино.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области ранены три человека

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки над региональной столицей был сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений. ВСУ атаковали поселки Малиновка и Октябрьский, села Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский в Белгородском районе.

«Над территорией района системой ПВО сбиты три беспилотника. Осуществлен обстрел с помощью одного боеприпаса и одного БПЛА. В результате атак повреждены три частных дома, два автомобиля, две надворные постройки, линия электропередачи и одно административное здание», — говорится в Telegram-канале Гладкова.

Военные ВСУ выпустили три беспилотника (один из них был сбит) и 13 боеприпасов по селам Богун-Городок и Грузское, а также по хутору Казачье-Рудченское в Борисовском районе. В результате, как отметил глава Белгородской области, в селе Богун-Городок были повреждены нежилое здание и энергетический объект.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз ВСУ выпустили семь беспилотников и 13 боеприпасов, сообщил Гладков. В результате получили повреждения шесть автомобилей, а также фасад и одна из квартир дома в селе Безымено. Пострадали два мирных жителя, госпитализация не потребовалась.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА и выпустили 16 боеприпасов по поселку Прилесье, селам Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка в Краснояружском районе. В Колотиловке был поврежден частный дом, отметил Гладков.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, поселку Шамино и хутору Балки были выпущены 14 беспилотников и три боеприпаса. В результате детонации дрона-камикадзе ранения получил мужчина. Он находится на амбулаторном лечении. В результате обстрелов полностью сгорели три автомобиля, были разрушены два частных дома, надворная постройка, здание сельхозпредприятия, инфраструктурный объект связи и коммерческий объект, уточнил губернатор.

Над Валуйским городским округом был сбит один БПЛА ВСУ. В Волоконовском районе по хутору Старый были выпущены пять артиллерийских снарядов. В этих муниципалитетах обошлось без последствий, сообщил Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали данные губернатора об атаках на Белгородскую область.

Беспилотник атаковал школу в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки ВСУ неоднократно обстреливали пункт пропуска «Суджа», села Горналь, Гуево, Николаево-Дарьино и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Гордеевка, деревню Успеновка Кореневского района, а также другие населенные пункты. Никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.

В результате атаки БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района были повреждены здание недействующей школы, а также три домовладения и легковой автомобиль. В поселке Глушково и селе Свердликово после сброса взрывчатых устройств с коптеров ВСУ получили повреждения жилые дома.

В Минобороны РФ не комментировали данные об атаках украинской армии на Курскую область.

Фото: МО Украины

В ДНР погиб один человек

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки были зафиксированы 46 атак ВСУ (днем ранее — 31), в том числе 19 — на Донецком направлении, 26 — на Горловском и одна — на Волновахском направлении. ВСУ выпустили по региону 147 боеприпасов различных видов.

В результате обстрелов погиб мирный житель, шесть получили ранения. В СЦКК добавили, что повреждения получили 15 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, в Центрально-городском районе Горловки при обстреле погибла женщина 1970 года рождения и пострадал мужчина 1963 года рождения. В Калининском районе Горловки в результате обстрела были ранены дети — десятилетний мальчик и 15-летняя девочка, а также 50-летний сотрудник шахты имени Калинина. В Кировском районе Донецка пострадала женщина 1972 года рождения.

Херсонская область оказалась под обстрелами

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», накануне ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Любимовка и Малокаховка, выпустив в общей сложности 21 снаряд. Один человек был ранен. В Днепрянах были разрушены жилые дома, повреждены ЛЭП. Кроме того, в Любимовке загорелись два домовладения.

В ночь на 27 июня ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в поселениях Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алешки и Верхний Рогачик, выпустив 20 снарядов из ствольной артиллерии.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах Херсонской области.

Фото: МО Украины

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв

Как сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Он добавил, что в городе работает ПВО.

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв», — написал Рогов.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Рогова о вызрыве в Запорожье.

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