Нефтебаза в российском регионе подверглась атаке БПЛА Губернатор Егоров: беспилотник ударил по нефтебазе в Тамбовской области

Фото: МО Украины

Беспилотник совершил атаку на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, на объекте возникло возгорание, которое в результате было локализовано. Минобороны ситуацию не комментировало.

Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован. <...> Жертв нет, — отметил Егоров.

Как уточнил губернатор, от места происшествия до ближайшего город примерно три километра. При необходимости местных жителей эвакуируют, констатировал глава области.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратил внимание, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. По его словам, возгорание полностью ликвидировали, никто не пострадал.

Пресс-служба Минобороны РФ также передавала, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов пришлось на Адыгею — там сбили шесть БПЛА.