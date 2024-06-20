Губернатор Адыгеи сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки беспилотника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале сообщил о пожаре на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, — написал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожено в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Унечского района. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. Согласно данным врио главы региона Алексея Смирнова, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка.