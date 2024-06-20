Полтора десятка беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь МО: средства ПВО уничтожили за ночь 15 дронов ВСУ в шести регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА.

Перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар после атаки беспилотника. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь отмечал, что средства ПВО ликвидировали дрон ВСУ над территорией Унечского района. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю сообщала, что украинский БПЛА ударил по Славянску-на-Кубани, что привело к гибели одного человека. Уточняется, что дрон упал на частный дом.