Ткемали по-грузински: секретный соус для идеального шашлыка!

Настоящий грузинский ткемали — это не просто соус, а взрыв вкуса, который превратит любое блюдо в кулинарный шедевр. Его кисло-сладкий баланс с пряными нотами хмели-сунели и свежей кинзы идеально дополняет мясо, рыбу и даже овощи-гриль. Да, найти алычу бывает непросто, но результат того стоит — домашний ткемали в разы ароматнее магазинного. Главный секрет — использовать именно кислые сорта сливы, которые дают ту самую узнаваемую пикантность. Готовится соус быстро, а хранится в холодильнике до 2 недель (если, конечно, не съедите раньше!).

1 кг алычи промойте, удалите косточки и варите в небольшом количестве воды 15 минут до мягкости. Протрите через сито, чтобы получить однородное пюре без кожуры. Верните на огонь, добавьте 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. хмели-сунели. Варите на слабом огне 20 минут, помешивая. Пучок кинзы (стебли тоже!) и 5 зубчиков чеснока измельчите в блендере, добавьте к соусу и проварите еще 5 минут. Готовый ткемали остудите и перелейте в стерильную банку. Для остроты можно добавить молотый красный перец.

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