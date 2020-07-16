Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится

https://static.news.ru/photo/03a26ce4-c764-11ea-80c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля 2020 года в День ВМФ РФ не состоится. Решение о проведении акции примут после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в России, заявили организаторы мероприятия.

Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях <...> 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, <...>. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?, — предложил во время онлайн-заседания сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Народный артист СССР Василий Лановой.

Главы отделений «Бессмертного полка» в 76 субъектах РФ отмечают, что проведение мероприятия можно организовать только при соблюдении санитарных мер — надеть медицинские маски, защитные перчатки, не нарушать социальную дистанцию. Подобные ограничения не соответствуют философии Бессмертного полка, так как граждане должны идти плечом к плечу, чтобы олицетворять единство нескольких поколений, считает сопредседатель Центрального штаба Елена Цунаева.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что мероприятие, запланированное на 26 июля 2020 года, могут перенести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. Лановой подтвердил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября 2020-го. Помощник резидента РФ Владимир Мединский заявил, что подобное решение примут исходя из эпидемиологической обстановки.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим. Заявки на участие в виртуальном шествии подали почти 3 млн человек. По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что людям, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, можно не вакцинироваться, так как у них хорошие защитные титры антител. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.