Мединский прокомментировал возможный перенос шествия «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/f38b64c2-c679-11ea-91e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о переносе шествия «Бессмертный полк» пока не принято. Возможность проведения мероприятия зависит от эпидемиологической обстановки, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Я не слышал о том, что решение принято, я слышал, что оно обсуждается. В любом случае то или иное решение будет принято исключительно принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и возможные риски для участников — их здоровье превыше всего, — цитирует его ТАСС.

Ранее источники, близкие к мэрии Москвы, сообщили, что запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» могут перенести. Новой датой его проведения может стать 2 сентября. Причиной переноса называют пандемию коронавируса и чрезвычайно жаркую погоду, установившуюся в столице. Организаторы якобы опасаются, что людям может стать плохо из-за духоты.

О том, что марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут в день Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля, ранее сообщил президент Владимир Путин. Изначально мероприятие хотели провести в день парада Победы 24 июня, однако решили перенести его из-за эпидемиологической обстановки и из-за невозможности соблюсти социальную дистанцию, писал NEWS.ru.