СМИ сообщили о возможном переносе даты проведения «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/79d1e1fc-c65f-11ea-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» могут перенести на сентябрь. Об этом сообщили источники, близкие к мэрии Москвы.

Отмечается, что подготовка к шествию до сих пор не началась. Новой датой его проведения может стать 2 сентября. Как пишут «Ведомости», причиной переноса называют пандемию коронавируса и чрезвычайно жаркую погоду, установившуюся в столице. Организаторы якобы опасаются, что людям может стать плохо из-за духоты.

О том, что марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут в день Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля, ранее сообщил президент Владимир Путин. Изначально мероприятие хотели провести в день парада Победы 24 июня, однако решили перенести его из-за эпидемиологической обстановки и из-за невозможности соблюсти социальную дистанцию.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим. Заявки на участие в виртуальном шествии подали почти 3 млн человек. По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах.

Ежедневно показывалось по 150 тысяч фотографий погибших в Великой Отечественной войне. Владимир Путин также принял участие в акции «Бессмертный полк». Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете, писал NEWS.ru.