Рособрнадзор: в задания ЕГЭ могут включить поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/79cd48da-b166-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые нормы Конституции в случае их одобрения в ходе общероссийского голосования, могут быть внесены в задания Единого государственного экзамена по обществознанию с 2021 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

На ЕГЭ нынешнего года, уточнил он, будут тестовые задания, принятые ранее.

Демоверсии [заданий] были представлены до 1 сентября. <...> В контрольно-измерительных материалах поправок, которые ещё не приняты, <...> вопросов этой сферы нет, — приводит слова Музаева РИА Новости.

Агентство отмечает, что в методических рекомендациях Федерального института педагогических измерений, которые касаются обществознания, в рамках ЕГЭ проверяют широкий спектр познаний об обществе, политике, праве, социальных отношениях и духовной жизни. В варианты заданий, помимо прочего, могут войти вопросы и об основных нормах Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.