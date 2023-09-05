Резидент Comedy Club посоветовал, куда съездить в России Карибидис назвал отдых на российских курортах невероятным

Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/Global Look Press

Геленджик

Резидент Comedy Club Демис Карибидис в YouTube-шоу «Сама Меньшова» назвал отдых на российских курортах невероятным и сравнил Геленджик с Монако. По словам комика, качество сервиса в городах Краснодарского края быстро улучшается, а число отдыхающих растет. Юморист также высоко оценил туристические города Самару, Нижний Новогород и Казань.

Вы не представляете, во что превратился Геленджик сейчас. Геленджик превратился в Монако. Красивая набережная, горы... Очень красиво, чисто, все, что вы хотите, есть. Русское вино. Вкуснейшее, потрясающее! Российский Юг убежал вперед. В плане сервиса, я нигде не видел такого сервиса. Лучше и круче, чем за границей, невероятно, — заявил Карибидис.

Комик назвал высокими цены на некоторых российских курортах, объяснив это менталитетом местных жителей. По его словам, ранее работающие в туристической сфере люди зарабатывали только в летние месяцы. Сейчас отдыхающие приезжают на Юг России круглый год, подчеркнул Карибидис.

Сочи выглядит, как Подмосковье. В Сочи отдых невероятный. Иногда по ценам дуреют. Хочется быстро сорвать, урвать. Сейчас по Геленджику москвички с собачками в ноябре гуляют. Бархатный сезон. Люди увидели, как классно, отдыхай — не хочу. Дороги, знаете, какие сделали! — отметил юморист.

Ранее Сочи, Анапа и Геленджик были признаны лучшими городами России для отдыха с детьми этой осенью по данным опроса сервиса «Твил.ру». По словам авторов рейтинга, на Сочи приходится почти 30% бронирований билетов, а на Анапу и Геленджик — по 15% и 5% соответственно. Курорты Республики Крым в первую десятку не вошли.

Специалисты отметили, что четвертое место в списке занимает Санкт-Петербург. Пятое место занял поселок в Краснодарском крае под названием Кабардинка, шестое — Москва. В рейтинг также вошли Архипо-Осиповка, Ейск, абхазская Гагра, а также станица Голубицкая. Стоимость отдыха в этих городах колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в сутки.