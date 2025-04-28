Радоница в России: что можно делать, традиции и обычаи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда будет Радоница в 2025 году

29 апреля 2025 года у православных пройдет особый день поминовения усопших — Радоница. Несмотря на то что событие посвящено памяти ушедших в мир иной, атмосфера Радоницы пропитана светлой грустью и верой в победу жизни над смертью. О том, что делают на Радоницу, какие обряды принято соблюдать, можно ли убираться на Радоницу на кладбище, — рассказываем в нашем материале.

Радоница: можно ли идти на кладбище? Нужно!

Традиционно на Радоницу ходят на кладбища, чтобы помолиться за упокой душ умерших. Именно поэтому многие воспринимают этот день как своеобразный семейный ритуал.

После Пасхальной недели, когда посещения кладбищ не совершаются, именно во второй вторник после Светлого Христова Воскресения верующие отправляются к могилам родных. Здесь они молятся, приводят в порядок захоронения, украшают их живыми или искусственными цветами, зажигают свечи и лампадки.

В храмах совершается особая литургия, после которой организуют крестные ходы на кладбище. Священники освящают могилы, читают заупокойные молитвы. Родные и близкие приносят на могилы вербы, куличи, крашеные яйца — пасхальные символы, которые ассоциируются с победой жизни над смертью.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Важно помнить, что посещение кладбища — далеко не развлекательное мероприятие. Радоница — день духовного общения с усопшими через молитву, а не повод для пышных застолий у могил. Священники настоятельно просят отказаться от привычки устраивать поминальные обеды прямо на кладбище. Употреблять спиртное или оставлять на могилах еду не рекомендуется. Эти обычаи имеют дохристианское происхождение и противоречат православным традициям, считают священнослужители. Лучший способ помянуть усопших — молитва и добрые дела. Принесенную еду лучше раздать нуждающимся, а не оставлять на кладбище.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Можно ли ходить на кладбища в Радоницу

Радоница: суть праздника

Радоница берет свое название от слова «радость». Суть Радоницы — в особом обряде почитания усопших и радостном воспоминании о них. В этот день православные вспоминают не только земную жизнь своих близких, но и Воскресение Христа, которое принесло надежду на вечную жизнь для всех.

В этот день Церковь напоминает: смерть — не конец, а лишь переход в новую реальность. Поэтому на Радоницу принято не столько скорбеть, сколько молиться о вечной радости для усопших. Эта традиция уходит корнями в глубину веков: даже на Руси поминальные службы на могилах сопровождались пасхальными песнопениями.

Кстати, Радоница для православных в России стала официальным днем поминовения уже к XI веку. Истоки праздника уходят в языческие времена, когда поминальные трапезы устраивались прямо на могилах, а кутья — особое блюдо из зерна — символизировала связь между мирами живых и мертвых. Позже эти обычаи были переосмыслены христианством. Теперь Радоница — не только день поминовения, но и своеобразная Пасха для умерших.

Приметы на Радоницу

В календаре у православных Радоница окружена множеством примет и поверий, многие из которых сохранились с древних времен. Один из главных запретов — в этот день нельзя плакать и грустить, чтобы не тревожить души усопших. Считается, что радость и светлая память — лучший дар для ушедших родных.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Приметы на Радоницу

Если в день Радоницы идет дождь — к богатому урожаю.

Слышать крик журавлей в небе на Радоницу — к счастью и хорошим новостям.

Солнечная погода в день поминовения — к мирному и благополучному году.

Считается, что добрые дела, совершенные в этот день, возвращаются сторицей. Поэтому многие люди стараются помочь нуждающимся, подавать милостыню, вспоминать всех умерших родственников и даже незнакомцев.

Интересно, что в некоторых регионах России сохранился обычай оставлять на могилах угощение для бедных, чтобы они помолились за упокой души усопшего.

В этот день не делают предложений и не сватаются — считается, что брак будет недолгим.

Огородные работы под запретом, а вот заниматься домашними делами разрешается.

Особое значение придается дождю: если на Радоницу идет дождь, это к добрым вестям и хорошему урожаю. Девушки умывались дождевой водой для красоты и здоровья.

Сны, приснившиеся в ночь на Радоницу, считаются вещими.

В некоторых регионах оставляли на окне чашки с водой и лишние тарелки на столе — для душ предков, которые, по поверьям, в этот день навещают дом.

Интересный факт: в некоторых регионах верили, что на Радоницу домовые приходят в дом вместе с душами предков. Чтобы задобрить их, хозяйки оставляли на ночь на столе кусочек хлеба и чашку воды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Что можно есть в Радоницу

Можно ли убираться на Радоницу

Вопрос, можно ли убираться на Радоницу, волнует многих. Ответ священников звучит так: генеральную уборку на могиле лучше провести заранее — накануне праздника.

29 апреля стоит посвятить молитве и поминовению, а не хозяйственным заботам. Разрешается только легкая уборка: протереть памятник на кладбище, убрать завядшие цветы, поправить свечи или лампадки. Это проявление уважения к памяти усопших и заботы о месте их последнего упокоения.

А вот дома в этот день генеральную уборку делать не принято. Считается, что дом, как и душа в такое время, должен быть наполнен светом, а не хлопотами. Праздничная трапеза после посещения кладбища символизирует радость о Воскресении Христовом и память об умерших.

Радоница: что нельзя делать

Церковь и народные традиции рекомендуют в этот особый день календаря — Радоницу — избегать:

шумных застолий с алкоголем прямо на кладбище;

конфликтов и ссор;

грубых работ на могилах, например установки новых памятников;

отказа от поминовения: если есть возможность — лучше посетить кладбище или хотя бы помолиться дома.

Также в этот день запрещено устраивать веселья и развлекательные мероприятия. Радоница — это праздник тихой светлой радости и уважения к памяти умерших.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Радоница в православном календаре

Радоница православных в России: почему дата меняется

Радоница у православных в России не имеет фиксированной даты в календаре: она привязана к Пасхе. Чтобы узнать, какого числа Радоница будет в том или ином году, достаточно отсчитать девять дней от Пасхи, включая сам праздник Воскресения Христова.

Так, Радоница в 2025 году выпадает на 29 апреля. Это время, когда весна в самом разгаре, сама природа напоминает о вечной жизни: зеленеют поля, цветут деревья, оживает земля.

По церковному уставу на Радоницу совершаются особые заупокойные службы. В этот день православные христиане объединяются в общей молитве за всех усопших — родных, друзей, всех, кого уже нет с нами.

Поминальные блюда на Радоницу

Одной из неотъемлемых частей праздника Радоница в православной традиции России является поминальная трапеза. После посещения кладбища семьи собираются за столом, чтобы вспомнить ушедших родственников и помолиться за их души. Однако эта трапеза не должна быть пышной или шумной — главное в ней не количество блюд, а искренность воспоминаний и молитвы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Блюда на Радоницу в 2025 году

Самым важным поминальным блюдом на Радоницу считается кутья — сладкая каша из вареной пшеницы или риса с добавлением меда, изюма, орехов и иногда мака. Кутья символизирует вечную жизнь и воскресение, ведь зерна означают возрождение, а мед и изюм — символ сладости будущей жизни.

Традиционно на Радоницу готовят блины, которые символизируют солнце и круговорот жизни. Их выпекают заранее, а часть блинов иногда относят на могилу или раздают соседям и нуждающимся. Яйца, окрашенные в красный цвет, также присутствуют на столе — это напоминание о Пасхе и Воскресении Христовом.

В разных регионах России в поминальную трапезу включают пироги с разными начинками, кисели, компоты, медовые пряники, печенье. Особое внимание уделяют скромности — излишества на столе не приветствуются.

Региональные особенности празднования

Радоница православных в России отмечается по-разному в зависимости от региона. В некоторых областях сохранились уникальные обычаи и ритуалы, которые придают этому дню особый колорит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Радоница — поминовение усопших

В западных регионах России и в Белоруссии на Радоницу устраивают так называемые гробки — семейные встречи прямо на кладбище. Здесь собираются целыми семьями, украшают могилы рушниками и венками, а после молитвы устраивают скромную трапезу, вспоминая ушедших добрым словом.

В Поволжье и Сибири на Радоницу принято приносить на кладбище куличи и яйца, которые после поминовения раздают детям и малоимущим. Считается, что таким образом совершается доброе дело и память об усопших становится светлее.

На юге России, особенно в Краснодарском крае и на Дону, на Радоницу украшают могилы живыми цветами, а также приносят угощения, которые затем раздают соседям и друзьям. Здесь также распространен обычай заказывать в храме особую панихиду — «общую», когда поминают всех усопших родственников сразу.

Радоница и Красная горка: в чем разница

Часто Радоницу путают с Красной горкой, ведь оба праздника приходятся на время после Пасхи. Однако между ними есть разница.

Радоница — день поминовения умерших.

Красная горка — праздник радости, веселья и начала свадебного сезона. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи.

Таким образом, Радоница и Красная горка — два разных события, каждый со своим смыслом и традициями. Но оба они объединены светлой верой в продолжение жизни и торжество весны.

Помните, что за праздник Радоница: это время светлой печали, радость о воскресении, о новой жизни, которая продолжается в другом мире. И самое главное — вера в то, что любовь сильнее смерти. На Радоницу в 2025 году не забудьте вспомнить ушедших родственников и посетить их могилки.

Читайте также:

Враги пыли и грязи: как быстро и безопасно почистить технику и гаджеты

С Радоницей! Скачайте бесплатные открытки со светлыми пожеланиями

Как быстро уснуть: советы для тех, кто крутится в постели до полуночи

Дикий рост и увядание: что будет, если время начнет идти быстрее

Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу