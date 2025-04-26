Пыль в клавиатуре, следы от пальцев на экране, грязь в разъемах наушников — все это не только неприятно, но еще и мешает работе устройств. Почистить гаджеты — совсем не сложно. Мы собрали простые советы для тех, кто хочет привести свои устройства в порядок быстро и без лишних усилий.
Ноутбук и клавиатура
Что нужно: микрофибра, баллончик со сжатым воздухом, спирт (изопропиловый 70%), ватные палочки.
Как чистить:
- выключите ноутбук и отсоедините зарядку;
- переверните — аккуратно встряхните, чтобы высыпался крупный мусор;
- продуйте клавиатуру сжатым воздухом между клавишами;
- смочите микрофибру спиртом — протрите клавиши и корпус;
- ватной палочкой пройдитесь между клавишами, особенно в углах.
Важно: не используйте много жидкости — она может попасть внутрь.
Смартфон
Что нужно: микрофибра, спирт, зубочистка или мягкая щетка.
Как чистить:
- отключите телефон;
- протрите экран и корпус микрофиброй со спиртом;
- аккуратно пройдитесь зубочисткой по разъему зарядки и динамикам (не давите!);
- камеру — только протрите мягкой тряпочкой.
Не используйте салфетки с агрессивными чистящими средствами, например хлоркой или отбеливателем, — они разрушают олеофобное покрытие.
Наушники (вкладыши и внутриканальные)
Что нужно: сухая щетка, ватные палочки, перекись водорода или спирт.
Как чистить:
- снимите силиконовые амбушюры (если есть) — промойте в теплой воде, высушите;
- сухой щеткой или палочкой очистите сеточку от ушной серы и пыли;
- при необходимости слегка смочите ватную палочку в спирте и аккуратно протрите корпус.
Мышь и клавиатура
Что нужно: микрофибра, баллончик со сжатым воздухом, спиртовые салфетки.
- Переверните — встряхните.
- Сжатым воздухом продуйте зазоры.
- Протрите корпус спиртовой салфеткой.
- У мыши обязательно протрите ножки и сенсор.
Экран монитора
Подойдет только сухая или чуть влажная микрофибра! Не используйте спирт — может остаться радужная пленка. Если экран очень грязный — подойдет специальное средство для его очистки.
Общие советы
- Никогда не лейте жидкость прямо на устройство. Только на ткань.
- Отключайте питание перед чисткой.
- Не используйте пылесосы с сильной тягой — можно повредить компоненты.
- Не забывайте про чехлы, держатели и зарядки — им тоже нужен уход.
- Если не уверены, что жидкость для очистки безопасна для гаджета, не используйте ее.
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