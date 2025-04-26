Враги пыли и грязи: как быстро и безопасно почистить технику и гаджеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как быстро почистить технику

Пыль в клавиатуре, следы от пальцев на экране, грязь в разъемах наушников — все это не только неприятно, но еще и мешает работе устройств. Почистить гаджеты — совсем не сложно. Мы собрали простые советы для тех, кто хочет привести свои устройства в порядок быстро и без лишних усилий.

Ноутбук и клавиатура

Что нужно: микрофибра, баллончик со сжатым воздухом, спирт (изопропиловый 70%), ватные палочки.

Как чистить:

выключите ноутбук и отсоедините зарядку;

переверните — аккуратно встряхните, чтобы высыпался крупный мусор;

продуйте клавиатуру сжатым воздухом между клавишами;

смочите микрофибру спиртом — протрите клавиши и корпус;

ватной палочкой пройдитесь между клавишами, особенно в углах.

Важно: не используйте много жидкости — она может попасть внутрь.

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Смартфон

Что нужно: микрофибра, спирт, зубочистка или мягкая щетка.

Как чистить:

отключите телефон;

протрите экран и корпус микрофиброй со спиртом;

аккуратно пройдитесь зубочисткой по разъему зарядки и динамикам (не давите!);

камеру — только протрите мягкой тряпочкой.

Не используйте салфетки с агрессивными чистящими средствами, например хлоркой или отбеливателем, — они разрушают олеофобное покрытие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как чистить гадежеты

Наушники (вкладыши и внутриканальные)

Что нужно: сухая щетка, ватные палочки, перекись водорода или спирт.

Как чистить:

снимите силиконовые амбушюры (если есть) — промойте в теплой воде, высушите;

сухой щеткой или палочкой очистите сеточку от ушной серы и пыли;

при необходимости слегка смочите ватную палочку в спирте и аккуратно протрите корпус.

Мышь и клавиатура

Что нужно: микрофибра, баллончик со сжатым воздухом, спиртовые салфетки.

Переверните — встряхните.

Сжатым воздухом продуйте зазоры.

Протрите корпус спиртовой салфеткой.

У мыши обязательно протрите ножки и сенсор.

Экран монитора

Подойдет только сухая или чуть влажная микрофибра! Не используйте спирт — может остаться радужная пленка. Если экран очень грязный — подойдет специальное средство для его очистки.

Общие советы

Никогда не лейте жидкость прямо на устройство. Только на ткань.

Отключайте питание перед чисткой.

Не используйте пылесосы с сильной тягой — можно повредить компоненты.

Не забывайте про чехлы, держатели и зарядки — им тоже нужен уход.

Если не уверены, что жидкость для очистки безопасна для гаджета, не используйте ее.

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