Радоница — особый день поминовения усопших в православной традиции, который отмечается во вторник Фоминой недели (в 2025 году — 29 апреля). Этот праздник соединяет в себе пасхальную радость и светлую печаль воспоминаний о ушедших близких.
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Светлой вам Радоницы! Пусть память о дорогих людях будет светлой, а надежда на Воскресение — крепкой. Скачайте открытки прямо сейчас и поделитесь теплыми воспоминаниями с близкими!
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