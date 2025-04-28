С Радоницей! Скачайте бесплатные открытки со светлыми пожеланиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радоница — особый день поминовения усопших в православной традиции, который отмечается во вторник Фоминой недели (в 2025 году — 29 апреля). Этот праздник соединяет в себе пасхальную радость и светлую печаль воспоминаний о ушедших близких.

Мы подготовили для вас коллекцию душевных открыток, которые помогут выразить слова утешения и поддержки, напомнить о вечной жизни во Христе и сохранить память о дорогих людях.

Бесплатные открытки на Радоницу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

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Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Открытки с пожеланиями на Радоницу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Картинки с поздравлениями на Радоницу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Светлой вам Радоницы! Пусть память о дорогих людях будет светлой, а надежда на Воскресение — крепкой. Скачайте открытки прямо сейчас и поделитесь теплыми воспоминаниями с близкими!

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