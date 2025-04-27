Фомина неделя — Антипасха: как отмечают в 2025 году, традиции по дням

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Участники народных гуляний на Красную горку на Измайловском острове в Москве

Фомина неделя — особый период в православном календаре, который начинается с Антипасхи (Красной горки) и длится до следующего воскресенья. В 2025 году эти дни выпадают на 27 апреля — 3 мая. Рассказываем, в чем смысл этого времени, какие молитвы читают верующие и какие традиции связаны с Фоминой неделей.

Когда начинается Фомина неделя в 2025 году

В церковной традиции Фомина неделя начинается на восьмой день после Пасхи, то есть сразу после Светлой седмицы. Название «Фомина» происходит от имени апостола Фомы, а «Антипасха» дословно означает «вместо Пасхи» — это символическое возвращение к главному событию праздника, но уже с участием тех, кто поначалу не поверил в чудо. Эти семь дней посвящены воспоминаниям о том, как Иисус являлся апостолам после Воскресения. Название же связано с апостолом Фомой, который усомнился в чуде.

В 2025 году Фомина неделя стартует 27 апреля — в первое воскресенье после Пасхи, которое и называют Антипасхой. Завершается она 3 мая.

Фомина неделя в 2025 году: события по дням

Разберемся, чем отличается каждый день Фоминой недели в 2025 году, какие традиции были связаны с этим временем в прошлом.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

27 апреля празднуется сама Антипасха. Этот день в народе еще называют Красная горка — все потому, что раньше в это время проходили веселые девичьи праздники. Славяне разжигали костры, устраивали хороводы. А еще это лучшее время для свадеб, верили наши предки. Считалось, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и счастливыми.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

28 апреля — Фомин понедельник, или Проводы. В эту дату, как гласят легенды, души умерших на короткое время возвращаются на землю. Близкие оставляют им пасхальные угощения — куличи, яйца, кутью — и открывают окна, чтобы души могли спокойно посетить дом. Так начиналось поминовение усопших по народным традициям.

29 апреля — Радоница, главный поминальный день всей седмицы. Самое время сходить на кладбище, убрать могилы, украсить их цветами. Еще в этот день было принято раздавать бедным угощения с Пасхи. Радоница — время радостного воспоминания о Воскресении Христа и поминовения близких с улыбкой, без слез.

30 апреля — Сухая, Лысая или Громничная среда. В церквях идут панихиды, а народные приметы советуют отказаться от огородных работ. Крестьяне верили, что посеянное в Сухую среду все равно не взойдет. На столе в доме вновь ставили угощения для духов умерших.

1 мая — Фомин четверг. По преданиям, духи возвращались на тот свет именно в четверг. Для них оставляли на столе угощения и открывали окна. Так духи могли спокойно покинуть дом. День символизирует прощание с душами, которые навещали дома в предыдущие дни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

2 мая — Проводная пятница. Из сухих веток наши предки мастерили чучело и сжигали его, чтобы изгнать нечистую силу с огородов и полей. Крестьяне верили, что это улучшит урожай, поэтому пепел от чучела разбрасывали по полям.

3 мая — Фомина суббота, Вьюнишник или Дедова суббота. В заключительный день седмицы все собирались вместе на особый ритуал. Крестьяне громко проклинали смерть и недуги, веря, что это отпугнет несчастья от дома. Также в этот день чествуют молодоженов, проводя послесвадебный обряд Вьюнишник, который напоминал колядование.

Фомина неделя: молитвы

В течение Фоминой недели верующие продолжают восхищаться чудом Воскресения. Вот какие молитвы в Фомину неделю читают христиане:

пасхальные молитвы, которые читаются ежедневно в течение сорока дней после Пасхи;

тропарь Воскресению: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ...»;

кондак Недели Фомы, в котором прославляется апостол как символ сомневающегося человека, обретшего веру;

молитва апостолу Фоме, обращенная с просьбой о помощи в духовных сомнениях;

молитвенное чтение Евангелия от Иоанна, особенно отрывка о явлении Христа.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Свадьбы и хороводы: что можно и нельзя делать в Фомину неделю

В отличие от Великого поста или Страстной недели, на Антипасху и всю Фомину неделю Церковь не накладывает на христиан строгих ограничений. В эти дни можно:

венчаться (особенно на Антипасху);

веселиться, водить хороводы;

заканчивать дела, начатые до Пасхи;

сажать деревья и цветы (считается, что они приживутся лучше).

Не рекомендуется:

ссориться — конфликты в это время «программируют» разлад на год;

отказывать в помощи — особенно в поминальные дни;

употреблять алкоголь сверх меры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фомина неделя и Антипасха: народные традиции

Антипасху в народе называли Красной горкой — от слова «красиво» (весна красна цветами) или «край» (первые гулянья на пригорках, освободившихся от снега).

Красное яйцо — катили с горки, чтобы земля была плодородной.

Хороводы — движение по солнцу «закручивало» удачу.

Свадебные рушники — вывешивали на окнах, привлекая женихов.

Интересный факт: на Фоминой неделе девушки одевались в красные сарафаны — цвет жизни и радости.

Это время учит доверять, как апостол Фома, который через сомнения пришел к вере. Оно соединяет пасхальную радость с памятью о тех, кто уже не с нами. Пусть молитвы и традиции помогут вам укрепить семейные связи и найти баланс между духовным и земным.

Читайте также:

Микроволновка не нужна! 5 простых способов быстро разморозить продукты

Минтай по-царски: секрет сочного, быстрого и недорогого ужина

Картофельная бабка в горшочках: простая и вкусная белорусская запеканка

Не тушим, не варим, а запекаем дольками: лучший способ приготовления свеклы

«Шашлык по-царски»: маринад для шашлыка, после которого мясо тает во рту