Успенская рассказала, с кем дочь может вступить в брак Успенская рассказала, что будущим мужем дочери может стать один бизнесмен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей не исключила, что ее дочь Татьяна Плаксина может выйти замуж за одного преуспевающего бизнесмена. По словам исполнительницы, у молодого человека есть еврейские корни.

Это весьма талантливый и обаятельный мужчина. Он занимается собственным бизнесом. Пишет музыку, стихи, у него много талантов, которые и дня не хватит, чтобы перечислить, — рассказала Успенская.

Певица подчеркнула, что лично знакома с избранником дочери, добавив, что разговоры о свадьбе пока преждевременны. При этом она призналась, что мечтает выдать Татьяну замуж за нынешнего ухажера. Кроме того, знаменитость рассказала, что с нетерпением ждет появления внуков.

Любовь Успенская ранее заявила, что танцы ее дочери на шесте являются достойным занятием. Певица подчеркнула, что такое хобби помогает сохранить фигуру.