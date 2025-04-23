Навский четверг Светлой седмицы: о мертвых — либо хорошо, либо никак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Четверг Светлой седмицы в 2025 году

Светлая седмица — первая неделя после Пасхи, каждый день которой связан с особыми традициями. В этой статье мы расскажем про Светлый четверг: выясним, как его называют в народе, что необходимо сделать и при чем тут усопшие.

Какого числа Светлый четверг

В наступившем году Светлая седмица приходится на период с 21 по 27 апреля. Соответственно, Светлый четверг выпадает на 24 апреля.

Как называется Светлый четверг

На Руси четверг Светлой седмицы стал праздником, в котором церковные традиции соединились с языческими. Его посвящали поминовению мертвых, и отсюда пошло его название — Навский четверг, или Пасха мертвых. «Навский» образовано от слова «навь», обозначающего языческий мир духов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Светлый четверг Пасхальной недели

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Традиции Светлого четверга

Как уже было сказано, Навский четверг посвящали усопшим. В этот день было принято вспоминать покойников, но только хорошими словами. Двери жилища держали отворенными, чтобы души родичей могли зайти в гости. По этой же причине дом обязательно приводили в порядок: это было частью задабривания духов.

Стоит сказать, что Церковь не одобряет следования языческим традициям и суевериям. Тем более что для поминовения покойных существует Радоница. В этом году она приходится на вторник, 29 апреля. Так что, если вы хотите следовать православным уставам, вместо отпирания дверей в Светлый четверг посетите храм и поставьте свечи за упокой.

Стоит также отстоять службу, ведь во время Пасхальной седмицы можно полюбоваться артосом и открытыми Царскими вратами. Артос — это белый хлеб, символизирующий Спасителя. Он находится в храме в течение всей Светлой седмицы. А Царские врата — это двустворчатые двери, ведущие в алтарную часть храма. Они символизируют двери в Царствие Небесное. После Пасхи их держат отворенными, так как Иисус искупил грехи человечества и открыл верующим путь в Рай.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Что можно и нельзя делать в Светлый четверг

Что можно и нельзя делать в Светлый четверг

Итак, посвящать Светлый четверг мертвым не стоит: оставьте это для Радоницы. Вместо этого уделите внимание пожилым людям и нуждающимся. Окажите им посильную помощь, ободрите своей компанией, подарите им куличи и яйца-крашенки. Это богоугодное занятие, а Церковь одобряет благие дела, особенно во время Светлой седмицы.

Стоит также:

посетить богослужения;

встретиться с близкими, устроить чаепитие;

браться за новые дела (Светлая седмица — время новой жизни).

Пост официально завершен, а потому продолжать говение запрещается. Среди других предостережений на Светлую седмицу:

нельзя класть земные поклоны, разрешены только поясные;

запрещено «пускаться во все тяжкие», злоупотреблять алкоголем, грешить;

не стоит заниматься тяжелым трудом, вместо этого лучше посвятить время духовному самосовершенствованию;

нельзя предаваться унынию и скорби (Пасхальная неделя — время радости).

Теперь вы знаете, что представляет собой Светлый четверг после Пасхи. Не стоит следовать языческим традициям. Вместо этого уделите время живым, ведь Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью.

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