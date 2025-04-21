Дерево насмерть придавило россиянку, которая пришла на кладбище В Новосибирске дерево насмерть придавило женщину на кладбище на Пасху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дерево насмерть придавило жительницу Новосибирска, которая пришла на кладбище на Пасху, сообщили в СУ СК России по региону. По данным ведомства, 46-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Россиянка скончалась на месте происшествия.

Заельцовским межрегиональным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 20 апреля. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления обстоятельств случившегося. В ходе расследования эксперты дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за надлежащее содержание территории кладбища.

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