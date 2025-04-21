Дерево насмерть придавило жительницу Новосибирска, которая пришла на кладбище на Пасху, сообщили в СУ СК России по региону. По данным ведомства, 46-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Россиянка скончалась на месте происшествия.
Заельцовским межрегиональным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.
Трагедия произошла утром в воскресенье, 20 апреля. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления обстоятельств случившегося. В ходе расследования эксперты дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за надлежащее содержание территории кладбища.
Ранее бык насмерть затоптал 55-летнего мужчину, который пытался его вакцинировать. Сначала животное бросило мужчину рогами на пол, после чего задавило. Инцидент произошел в селе Усть-Есь в Хакасии.
В конце марта грузовик насмерть сбил ребенка на Михалковской улице на севере Москвы. Столичная прокуратура сообщила, что мальчик скончался на месте происшествия. Погибшему было 10 лет, а водителю — 44 года.