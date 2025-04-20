В Москве подсчитали число горожан, посетивших пасхальные богослужения Свыше 1,5 млн жителей Москвы посетили пасхальные богослужения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Среди жителей Москвы пасхальные богослужения посетили свыше 1,5 млн человек, заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет обо всех праздничных днях.

Более 1,5 млн, — заявил Сучков.

В этом году Русская православная церковь отмечает Светлую Пасху в воскресенье, 20 апреля. Сучков также отметил, что всего в Москве в праздничные дни работали более 540 православных храмов.

Ранее настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов посоветовал не ходить на кладбища во время Пасхи. По его словам, для этого есть праздник Радоница. Священник подчеркнул, что в течение Светлой седмицы, которая длится неделю после Воскресения Христова, также нужно воздержаться от посещения могил усопших.

Портнов обратил внимание, что многие верующие выбрасывают скорлупу от освященных пасхальных яиц вместе с остальным мусором, однако делать этого нельзя. Все, что было освящено в храме, необходимо утилизировать особым образом. Придавать скорлупе слишком большое значение не нужно, однако важно соблюдать благочестивую традицию, отметил священник.