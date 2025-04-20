Священник ответил на важный вопрос о кладбищах и Пасхе Священник Портнов посоветовал не посещать могилы усопших на Пасху

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На Пасху не стоит ходить на кладбища, так как для этого есть праздник Радоница, объяснил настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов. Он подчеркнул, что в течение Светлой седмицы, которая длится неделю после Воскресения Христова, также нужно воздержаться от посещения могил усопших, передает aif.ru.

У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти. Этот праздник отмечается через девять дней после Пасхи. А на саму Пасху и Светлую седмицу не стоит посещать кладбище, — прокомментировал священник.

Посещение кладбищ на Пасху обрело популярность в СССР, так как в советский период церкви закрывались и верующие не могли посетить храмы для празднования торжества, рассказал Портнов. Однако граждане имели возможность без страха собираться на кладбищах, чтобы поздравить друг друга и провести небольшие богослужения. Эта вынужденная мера со временем трансформировалась в традицию, не соответствующую православным канонам, добавил священник.

Такое же мнение ранее высказал и настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов, который порекомендовал россиянам отложить походы на кладбище до Радоницы. Неделю до и неделю после Пасхи лучше посвятить посещению храмов и духовным практикам, уточнил он.