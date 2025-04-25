Тела матери и сына с перерезанным горлом нашли в одной квартире В Колпино нашли тела матери и сына с перерезанным горлом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В петербургском городе Колпино в квартире нашли тело 55-летнего мужчины и 76-летней матери, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник. По его данным, сын лежал в ванной комнате с изрезанным горлом.

Отмечается, что на теле женщины нет следов насилия. Правоохранители проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело 17-летней девушки обнаружили в квартире на Тэцевской улице в столице Татарстана. Ужасающую находку сделали родители погибшей. К этому моменту школьница была мертва почти сутки. Рядом с телом лежала записка.

До этого в Кузбассе 17-летний внук убил и расчленил свою бабушку из-за того, что она не пустила его купаться с друзьями. Юноша выкинул голову и руки 74-летней родственницы в канал, а остальные части тела отнес на помойку. Подросток сам признался в преступлении.

Между тем в Томской области бдительный водитель помог установить подозреваемых, причастных к убийству с обезглавливанием местного жителя. Мужчина подвозил подозрительного гражданина, который выкинул пакет с неизвестным содержимым около озера. Изначально он предположил, что в пакете был мусор. Однако позднее водитель обнаружил, что в салоне его автомобиля появились пятна крови.